Le concept car della Toyota finalmente svelate

Sono modelli che probabilmente non vedremo mai, e che in realtà non avevamo mai visto nemmeno digitalmente. Stavolta però le concept car della Toyota finalmente si mostrano. E mettono in luce tutto il potenziale di idee che gli ingegneri della casa nipponica sono in grado di scatenare.

Idee infinite

Stravaganti, dal design futuristico, per non dire addirittura bizzarro, e dagli optional sui generis. Mentre Hyundai prepara tecnologie per allertare la polizia in caso di pericolo, Toyota disegna veicoli dall’estetica davvero insolita. Le foto mostrano che non stiamo mentendo e alzi la mano chi non stropiccerebbe gli occhi se si trovasse davanti a una di queste vetture. Insomma, certe forme sono davvero insolite, ma a quanto pare non è il design a fare di queste concept car impossibili da realizzare. Solitamente, questi prototipi presentano caratteristiche di difficile realizzazione e per questo motivo spesso non si riesce a portare a termine il lavoro. Ma ora bando alle chiacchiere e diamo spazio alle immagini.

Questo è un modello presentato da Toyota nel 1989. Una concept car rivolta alle alte performance del futuro. Presentava passaruota anteriori completamente chiusi e un motore che emergeva dalla carrozzeria con la semplice pressione di un pulsante in modo da poter essere raffreddato durante la guida. Ovviamente, non è ma stata realmente sviluppata. Altro modello di sicuro interesse tra le concept car Toyota è l’elettrica progettata con CALTY. Si tratta di uno dei primi prototipi di elettrico, e non ha nemmeno un nome.

Toyota Concept car, gli altri modelli

Proseguiamo la nostra carrellata con la Toyota X86D Concept. Anche in questo caso il lavoro fu portato avanti dalla CALTY che si ispirò a quella che oggi si chiama Toyota GR86.

E che dire della Scion New York? Progettata per essere perfetta nei centri urbani (e in questo si imaginava il caos di una metropoli come New York, da qui il nome), ha un design a dir poco futuristico che poi avrebbe avuto la sua fortuna con le attuali Smart.

Chiudiamo questa carrellata con quello che è probabilmente il modello più singolare di tutti tra le concept car che Toyota ha deciso di svelare di recente. Parlare di auto in questo caso è forse anche riduttivo, visto che la Baby è in realtà un incrociatore lunare. Progettato per missioni di esplorazione sulla superficie lunare, il Baby Lunar Cruiser è dotato di motori su ruote e airless pneumatici e un controllo joystick interno in grado di gestire lo sterzo, l’acceleratore e la frenata. a bordo c’è anche un software a intelligenza artificiale per segnalare il pericolo sul percorso. In realtà, Toyota punta ancora su questo modello e spera di renderlo disponibile per le missioni a partire dal 2030.