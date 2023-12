Auto più vendute in Italia nel 2023, la classifica premia le Volkswagen

Se è vero che la Volkswagen Golf fa da sempre sfracelli di vendite in Germania (e non solo) è altrettanto vero che da noi invece è la Fiat a tenere alta la bandiera delle auto più vendute in Italia. Dalla classifica aggiornata a novembre però si evince che la scelta è ampia, e naturalmente va suddivisa in base anche alle tipologie di veicolo. Andiamo a dare uno sguardo da vicino.

In attesa che questo 2023 si concluda e che si abbiano a disposizione anche i dati dell’ultimo mese, quello di novembre ci conferma la Fiat Panda al primo posto. Tra le 50 auto più vendute nel nostro paese però non mancano le sorprese. Se la Panda ha registrato nel solo mese di novembre ben 11 mila nuove immatricolazioni circa, al secondo posto troviamo la Dacia Sandero con poco più 4800 vetture vendute. A completare il podio del mese c’è invece la Lancia Ypsilon con 4002 unità. In questo articolo però vogliamo concentrarci sulla classifica annuale, visto che ormai l’anno è arrivato al capolinea.

Ecco le prime 50 posizioni delle auto più vendute in Italia

1 Fiat Panda – 95,633

2 Dacia Sandero – 46,138

3 Lancia Ypsilon – 41,884

4 Toyota Yaris Cross – 32,400

5 Fiat 500 – 31,613

6 Volkswagen T-roc – 29,479

7 Dacia Duster – 28,755

8 Ford Puma – 28,560

9 Citroen C3 – 28,335

10 Jeep Renegade – 27,950

11 Renault Captur – 27,931

12 Fiat 500x – 26,296

13 Peugeot 208 – 22,613

14 Renault Clio – 22,462

15 Opel Corsa – 21,859

16 Toyota Yaris – 21,450

17 Peugeot 2008 – 21,435

18 Jeep Compass – 20,945

19 Jeep Avenger – 20,526

20 Volkswagen T-cross – 20,116

21 Nissan Qashqai – 19,575

22 Peugeot 3008 – 18,656

23 Kia Sportage – 18,522

24 Mg Zs – 18,022

25 Alfa Romeo Tonale – 17,853

26 Volkswagen Polo – 16,798

27 Ford Kuga – 16,641

28 Ford Focus – 15,196

29 Volkswagen Tiguan – 15,119

30 Audi Q3 – 14,721

31 Toyota Aygo X – 14,383

32 Bmw X1 – 13,645

33 Hyundai Tucson – 13,310

34 Hyundai I10 – 13,274

35 Citroen C3 Aircross – 12,435

36 Cupra Formentor – 11,830

37 Kia Picanto – 11,016

38 Mercedes Gla – 11,006

39 Ford Fiesta – 10,923

40 Audi A3 – 10,622

41 Opel Mokka – 10,300

42 Fiat Tipo – 10,280

43 Suzuki Ignis – 10,179

44 Nissan Juke – 10,085

45 Volkswagen Golf – 9,646

46 Audi A1 – 9,177

47 Mini Countryman – 8,934

48 Suzuki Vitara – 8,882

49 Renault Austral – 8,818

50 Volkswagen Taigo – 8,760

Classifica auto più vendute in Italia nel 2023

Confermate quindi a livello annuale i numeri del mese novembrino. Interessante però la Yaris Cross di Toyota che si posiziona al quarto posto appena fuori dal podio con ben 32400 nuove immatricolazioni complessive. Al quinto invece c’è la Fiat 500. Dominio di Fiat Panda, che rimane quindi la macchina più amata dagli italiani. Abbiamo però detto che anche Volkswagen non è andata affatto male. Con poco meno di 30 mila auto vendute durante l’anno abbiamo infatti la T-roc che si posiziona proprio al sesto posto.

Per trovare un’altra vettura dell’azienda tedesca dobbiamo però scendere al 20esimo posto con la T-cross che immatricola in totale poco più di 20 mila nuove vetture nel nostro paese. In 26esima posizione troviamo invece la Polo, mentre alla numero 29 c’è la Tiguan. La già citata Toyota invece la troviamo ancora in sedicesima posizione con la Yaris. A chiudere la classifica della top 50 all’ultimo posto troviamo ancora la Volkswagen con la Taigo.

Le auto più vendute invece sono la Q3 (trentesima), la A3 (quarantesima) e la A1 (quarantaseiesima). Piccola menzione speciale anche per BMW, la più venuta in Italia in questo 2023 è la X1 (32esima). Non ci sono invece vetture a marchio Mercedes in questa top 50.