Peggiori auto di sempre, la classifica del disgusto

Disgustarsi forse è un po’ esagerato, a meno che non si sia dei fanatici incalliti. A sentire parlare però delle peggiori auto di sempre di certo non si rimane indifferenti, anzi probabilmente più che disgusto, coloro che hanno posseduto tali vetture, potrebbero aver provato rabbia e soprattutto delusione. Ma di quali auto si tratta? Scopriamolo insieme con questa interessante classifica.

Quando si parla di grandi macchine, a parte qualche modello senza dubbio meritevole d elogi, gli americani non sono mai stati una cima. Molte di queste vetture per fortuna non sono arrivate in Italia, ma sarà comunque interessante dare uno sguardo alla classifica e scoprire quali sono secondo i diretti interessati (appunto gli statunitensi) le peggiori auto di sempre.

Non mancano anche i modelli che hanno fatto breccia nel mercato europeo, cosa che dà ulteriore interesse a questa lista. Ad ogni modo, la carrellata ci offre grazie alle foto la possibilità di rifarci gli occhi… o forse è il caso di dire “di storcere il naso”.

Chrysler Crossfire – costruita su una vecchia e dal motore pesante e arcaico, ha offerto prestazioni davvero pessime.

Maybach 57 e 62 – entrambi con motore V12 da 6,0 litri che erogava 600 cavalli. In pratica una classe S allungata che finì per essere ostacolata dalla stessa Mercedes classe S (standard) dalla quale doveva prendere riferimento.

Dodge Calibre – equipaggiata con motore quattro cilindri aspirato da 2,0 litri orribilmente sottodimensionato che produceva solo 158 CV.

Smart ForTwo – semplicemente inguidabile in autostrada, con una paura costante di fare una brutta fine.

Hummer H2 – un fuoristrada considerato unanimemente inutile, e costruito su un modello militare, l’Humvee.

Auto peggiori di sempre, gli altri modelli

Mentre alcuni big del settore devono ancora oggi fare i conti con i fiaschi moderni, vedi ad esempio l’Audi R8 che sta per dirci addio, ecco altre vetture che, oltre ad essere un fiasco, sono state anche terribilmente brutte e deludenti. La lista di auto brutte e deludenti continua, naturalmente in ordine sparso. Ecco le altre vetture che hanno deluso le aspettative se si sono rivelate essere un clamoroso fiasco.

Chrysler Sebring Convertible – brutta e dal prezzo semplicemente sproporzionato rispetto alla concorrenza del periodo.

Suzuki Jimny – vettura mostruosamente lenta e priva di gestione standard.

Aston Martin Cygnet – in pratica una Toyota IQ con i loghi sostituiti. La casa automobilistica fu costretta alla produzione per venire in contro alle leggi della Comunità Europea, ma sarebbe stato meglio provare a fare qualcosa di completamente diverso.

Jeep Compass (prima generazione) – oltre ai problemi alla trasmissione CVT, c’era quello alla frizione, per non parlare dell’eccessivo consumo di carburante.

Ford Eco Sport – gli esperti la considerano semplicemente terribile, e ha ottenuto un buon numero di vendite solo grazie alla fiducia che si ripone nella sua marca.