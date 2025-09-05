Honda riscrive la storia con la nuova Prelude ibrida: com’è la sportiva giapponese

Dopo un quarto di secolo di attesa, uno dei nomi più amati della tradizione Honda torna finalmente sulle strade. La Honda Prelude 2026 segna il ritorno di una coupé iconica che dal 1978 al 2001 ha attraversato cinque generazioni, conquistando appassionati in tutto il mondo con soluzioni innovative e un carattere unico.

Advertisement

Il nuovo modello raccoglie quell’eredità e la proietta nel futuro, unendo il DNA sportivo del passato a tecnologie d’avanguardia. Esteticamente, la Prelude 2026 è un omaggio al design originale ma con un tocco contemporaneo. La silhouette è affusolata, con un tetto a doppia curvatura e parafanghi pronunciati che conferiscono solidità e grinta. I cerchi “Berlina Black” da 19 pollici e le pinze freno Brembo “Prelude Blue” ne sottolineano l’anima sportiva, mentre i dettagli scolpiti trasmettono modernità e raffinatezza. È una coupé che si distingue subito, pensata per colpire sia chi conosce la sua storia sia chi la scopre per la prima volta.

Advertisement

Sotto la carrozzeria, il cuore tecnologico è il sistema ibrido a due motori Honda, capace di trasmettere direttamente la potenza alle ruote anteriori. Il motore termico a ciclo Atkinson da 2,0 litri lavora in sinergia con due propulsori elettrici per erogare 200 cavalli e 300 Nm di coppia.

Grazie al Linear Shift Control e alla modalità S+ Shift, l’auto simula la sensazione di un cambio sportivo, con scalate realistiche e sound dedicati. Il risultato è una guida coinvolgente e al tempo stesso efficiente, perfetta per l’uso quotidiano e per i viaggi più lunghi.

L’abitacolo sfoggia sedili sportivi in pelle con inserti pied de poule, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un display touch HD da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’impianto audio Bose a 8 altoparlanti regala un’esperienza premium, trasformando l’interno in un vero salotto tecnologico senza rinunciare alla sportività.

Advertisement

La meccanica deriva direttamente dalla Civic Type R, con sospensioni a doppio asse, ammortizzatori adattivi e freni ad alte prestazioni. Il guidatore può scegliere fra le modalità Comfort, GT, Sport e Individual, ciascuna capace di regolare sterzo, risposta del motore, rigidità delle sospensioni e persino il sound artificiale. Abbinata a pneumatici estivi ad alte prestazioni, la Prelude diventa una moderna gran turismo capace di regalare emozioni senza sacrificare il comfort.

La Honda Prelude 2026 non rappresenta solo un ritorno, ma una vera rinascita, prima negli States e successivamente in Europa.