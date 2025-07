Volkswagen si prepara a rivoluzionare uno dei suoi modelli elettrici di punta. Sebbene tecnicamente si tratti di un restyling, la nuova ID.4 si avvicinerà molto a una nuova generazione, sia per il design che per la dotazione tecnica e tecnologica. La casa automobilistica tedesca intende difendere la leadership nelle vendite e rafforzare il ruolo della ID.4 come vera alternativa elettrica alla Tiguan, specialmente con l’avanzata, sempre più aggressiva, dei costruttori cinesi nel Vecchio Continente.

Volkswagen ID.4: in arrivo un profondo restyling per il SUV elettrico

Lanciata nel 2020 come secondo modello elettrico dopo la ID.3, la ID.4 è diventata un pilastro della strategia a zero emissioni del Gruppo Volkswagen. Secondo i dati di Jato Dynamics, oggi è il quarto veicolo elettrico più venduto in Europa, superando la stessa ID.3 in alcuni mercati.

Con cinque anni alle spalle e una concorrenza sempre più agguerrita (dalla Tesla Model Y alla Toyota bZ4X) Volkswagen ha deciso di puntare in alto. “Rifaremo completamente la ID.4, dentro e fuori. Sarà un’auto totalmente diversa, un salto enorme”, ha dichiarato il CEO Thomas Schäfer.

Il nuovo design seguirà il linguaggio stilistico anticipato dal prototipo ID.2all, con linee più basse e larghe, per seguire una linea di design simile ai futuri modelli elettrici come ID.1 e ID.2. Per quanto riguarda gli interni, Volkswagen, in risposta alle critiche degli utenti, tornerà ai comandi fisici per alcune funzioni. Inoltre, il cruscotto sarà completamente riprogettato con una nuova interfaccia più intuitiva e user-friendly.

Sul fronte tecnico, sebbene manchino ancora dati ufficiali, è previsto l’arrivo di motori elettrici più efficienti e potenti. Questi aggiornamenti dovrebbero permettere un aumento dell’autonomia e una riduzione dei tempi di ricarica, con l’ambizione di sfiorare i 600 km.

La nuova ID.4 sarà svelata ufficialmente entro la fine del 2026, poco dopo il restyling della ID.3, atteso nel secondo trimestre. In parallelo, la ID.5 potrebbe uscire dal listino a causa delle vendite inferiori alle attese.

Oltre alla ID.4, Volkswagen sta portando avanti un piano per mantenere competitiva la piattaforma MEB ancora per qualche anno, in attesa del debutto della nuova architettura SSP da 800V previsto per il 2028. Nel frattempo, nel 2026 arriveranno i primi modelli basati sulla MEB Entry, come ID.2, Cupra Raval e Skoda Epiq, seguiti nel 2027 dal SUV compatto ID.2X, pensato per competere con Jeep Avenger e Peugeot e-2008. La strategia includerà anche un adattamento per i singoli mercato. I modelli destinati all’Europa, agli Stati Uniti e alla Cina, infatti, avranno alcune differenze, soprattutto nel design, per rispondere meglio alle preferenze locali.