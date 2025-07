Hyundai Ioniq 6 N: 650 CV e prestazioni da supercar per la sua elettrica più estrema

Hyundai ha svelato al Goodwood Festival of Speed 2025 la Ioniq 6 N, versione sportiva della berlina elettrica. Pensata per rivaleggiare la Tesla Model 3 Performance, la Ioniq 6 N è una delle berline elettriche più potenti sul mercato. Esteticamente richiama le versioni standard, con fari anteriori a doppio livello, ma sfoggia dettagli tipici della divisione sportiva N come le pinze freno rosse, minigonne con accenti colorati, un diffusore posteriore più aggressivo, spoiler sdoppiato e cerchi neri da 20 pollici montati su pneumatici larghi 275 mm.

Hyundai Ioniq 6 N: svelata la versione sportiva elettrica

La nuova Hyundai Ioniq 6 N, lunga più di 4,9 metri, è spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di 650 CV e 770 Nm di coppia con N Grin Boost attivato. Con il sistema N Launch Control, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 257 km/h.

La batteria da 84 kWh (anziché i classici 77,4 kWh) dovrebbe garantire fino a 500 km di autonomia (469 km per l’esattezza), anche se i dati ufficiali saranno rivelati più avanti. La ricarica rapida permette di passare dal 10% all’80% in circa 18 minuti, grazie all’architettura a 800 V. L’assetto è stato rivisto con sospensioni elettroniche e il sistema N e-Shift simula il comportamento di un cambio tradizionale, per un’esperienza di guida più coinvolgente, abbinato al sistema Active Sound che simula il suono delle sportive con motore a combustione.

La Hyundai Ioniq 6 N adotta un kit estetico sviluppato per ottimizzare l’aerodinamica e accentuare il carattere sportivo. Spoiler maggiorato, paraurti scolpiti, minigonne e diffusore posteriore rendono l’insieme più aggressivo, mentre il Cx si attesta su 0,27. I cerchi da 20 pollici calzano pneumatici Pirelli P Zero da 275 mm, pensati appositamente per questa versione.

All’interno, l’impostazione sportiva è sottolineata da finiture ispirate alla fibra di carbonio e da un volante dedicato, completo di comandi per le modalità di guida e il Launch Control. Anche l’infotainment è stato personalizzato con grafica e funzioni pensate per l’impiego dinamico.

Il comparto telaio è stato rivisitato con sospensioni a geometria aggiornata, nuovo braccio longitudinale e ammortizzatori a controllo elettronico, capaci di adattarsi in tempo reale al tipo di guida. La frenata è garantita da dischi anteriori da 400 mm con pinze a quattro pistoncini e dischi posteriori da 360 mm. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma si prevede attorno agli 80.000 euro, considerando che la Ioniq 5 N costa 77.400 euro.

Inoltre, Hyundai ha recentemente chiarito che il futuro della gamma sportiva “N” non sarà esclusivamente elettrico. Accanto ai modelli a zero emissioni, infatti, continueranno a esserci versioni con motori termici e “rumorosi”, per la gioia degli appassionati più tradizionalisti.