Ford Mustang Station Wagon, un render stravolge la formula della muscle car

La Ford Mustang guadagna due porte posteriori e una coda da station wagon nel nuovo render di Kelsonik. Il creatore digitale ha immaginato una variante familiare della settima generazione, prendendo come riferimento la Dark Horse SC con il suo V8 da circa 806 CV. Il progetto conserva l’aspetto della coupé e ne ripensa la carrozzeria per offrire un accesso più comodo ai posti posteriori e al bagagliaio.

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La Ford Mustang diventa una familiare a cinque porte, ma solo in un render

La trasformazione interessa soprattutto la parte posteriore, dove il tetto si prolunga fino a un portellone dotato di spoiler e tergicristallo. Kelsonik accorcia le porte anteriori per inserire quelle della seconda fila, ridisegnando anche i finestrini laterali. La coda guadagna così la forma di una station wagon, pur conservando una linea discendente che contribuisce a mantenere il profilo sportivo della Mustang.

La carrozzeria rossa contrasta con i dettagli neri, ripresi anche dai grandi cerchi concavi con razze a Y. L’assetto appare ribassato e le minigonne accompagnano la fiancata, facendo sembrare la vettura ancora più vicina all’asfalto. Attraverso i vetri si intravedono rivestimenti scuri, ma il progetto si concentra soprattutto sull’esterno e sulla possibilità di aggiungere due porte e un portellone alle forme della coupé.

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Il riferimento alla Dark Horse SC porta con sé l’idea di una familiare dalle prestazioni elevate. Sulla Mustang di serie, il V8 da 5,2 litri sovralimentato mediante compressore sviluppa 806 CV, e 895 Nm di coppia. La trasmissione è affidata a un cambio Tremec a doppia frizione e sette rapporti, che invia la potenza alle sole ruote posteriori.

Questo motore supera i valori della precedente Shelby GT500, accreditata di circa 771 CV e 847 Nm. Un’eventuale applicazione sulla station wagon dovrebbe però fare i conti con il maggiore peso della carrozzeria e richiederebbe una taratura specifica del telaio e delle sospensioni. Il render non attribuisce alla vettura tempi di accelerazione o altri dati prestazionali.

Ford continua intanto a proporre la Mustang con il V8, in un mercato americano dove le carrozzerie familiari hanno perso spazio a favore dei SUV. Le indiscrezioni su un possibile ampliamento della gamma riguardano soprattutto una berlina a quattro porte. La wagon di Kelsonik resta quindi solo una delle possibilità esplorate per il modello, senza indicazioni su un suo eventuale sviluppo industriale.