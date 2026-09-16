Ford riapre gli ordini della Mustang GTD in Europa: serve un portafoglio da oltre 370.000 euro

Le candidature europee per la Mustang GTD sono aperte dal 14 settembre e si chiuderanno il 16 ottobre: poco più di un mese per presentare la propria candidatura a uno dei 500 esemplari destinati al mercato continentale. Si tratta, senza giri di parole, di una vera e propria selezione, Ford lo sa benissimo.

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La riapertura degli ordini non è un segnale di abbondanza. È l’esatto contrario: le assegnazioni precedenti non si sono chiuse come previsto, oppure il marchio ha scelto di costruire un “secondo giro” di richiedenti prima di definire i numeri definitivi di produzione.

La novità di questa fase è la livrea Spirit of America, assente nel primo ciclo: carrozzeria Performance White con strisce Race Red e Lightning Blue su cofano e minigonne, tre barre che Ford presenta come una reinterpretazione contemporanea del DNA visivo della Mustang. Chi vuole qualcosa di ancora più personale può accedere all’Extended Color Palette, l’opzione che trasforma l’auto in un esemplare unico.

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I prezzi variano sensibilmente a seconda del mercato, e non di poco. In Italia la GTD parte da 370.000 euro, in Germania e Romania da 359.900, nel Regno Unito si scende, si fa per dire, a 315.000 sterline. Austria e Norvegia mostrano invece cosa succede quando la fiscalità locale incontra una supercar americana: rispettivamente 525.500 e 480.000 euro, contro i 327.960 dollari del listino statunitense.

Proprio l’omologazione rimane il punto più fragile dell’intera operazione. Il sito tedesco di Ford indica ancora come in sospeso la registrazione per l’uso su strada in Europa. Il che significa che, in alcuni mercati, un acquirente potrebbe pagare 370.000 euro per un’auto perfettamente a suo agio al Nürburgring, e non troppo libera di circolare sotto casa.

Questo non ha spento gli entusiasmi. Difficile immaginarlo, del resto, di fronte a 826 CV e 900 Nm erogati da un V8 sovralimentato che Ford posiziona esplicitamente sopra l’intera gamma Ford Racing, con la Porsche 911 GT3 RS indicata come termine di paragone.

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Il Nürburgring è stato il laboratorio dove la GTD ha costruito le proprie credenziali tecniche. I tempi sul giro, in questo segmento, sono il principale argomento di vendita.