Euro NCAP bacchetta gli schermi: il bottone è tornato, e vale cinque stelle

Euro NCAP ha finalmente detto ciò che milioni di automobilisti borbottano da anni. Se per accendere i tergicristalli (esagerando, ma non sempre) devi navigare tre sottomenu, qualcuno ha sbagliato mestiere. Quel qualcuno, adesso, perde punti.

Advertisement

Dal 2026 il protocollo dell’ente europeo non si limita più a schiantare auto contro barriere e a sorvegliare gli assistenti alla guida. Misura anche quanto è facile usare le funzioni di base senza staccare gli occhi dalla strada. Nella sezione “Guida sicura”, i comandi di guida pretendono un controllo fisico diretto per cinque azioni: indicatori di direzione, tergicristalli con lavavetri, luci di emergenza, clacson e pulsante eCall. Accessibilità istantanea, anche quando il panico prende il sopravvento.

Le ricerche citate da Euro NCAP attribuiscono ai touchscreen un potenziale di distrazione superiore ai pulsanti, e gli automobilisti, stanchi di cercare il sedile riscaldato in un menu, lo dicono da tempo. Premiati i comandi visibili, riconoscibili al tatto, azionabili a occhi fissi sul parabrezza.

Advertisement

I primi tre modelli passati al setaccio raccontano tre storie diverse. L’Audi Q7, grande SUV familiare finito più volte nel mirino per aver sacrificato troppi tasti sull’altare dello schermo, fa dietrofront e torna a pulsanti, manopole e leve ergonomiche. Ottiene 90% nei comandi di guida, con un 100% sulle funzioni essenziali e un 80% su comfort e infotainment. Il mantenimento di corsia, per giunta, regola la sensibilità degli avvisi in base all’attenzione di chi guida.

La Kia EV2, crossover elettrico, segue la stessa filosofia. Tanti tasti fisici per le funzioni principali, punteggi eccellenti e un monitoraggio dello stato del conducente che modula gli interventi tra attenzione e distrazione. Euro NCAP chiede una differenza chiara e calibrata tra i due scenari.

Poi c’è la XPENG X9, grande minivan elettrico che sembra aver preso il manuale al contrario. Quasi tutto passa dallo schermo centrale, e il punteggio sui comandi principali si ferma al 20%. Le cinque stelle arrivano lo stesso, grazie a prevenzione delle collisioni e sicurezza post-incidente, ma il cruise control inciampa. In 2.000 km di prova su strada in Europa fatica con i limiti condizionali (pioggia, camion) e non mostra correttamente l’ultimo limite di velocità valido.

Advertisement

La BMW iX3 tocca il 100%, CUPRA Raval e GEELY E2 si fermano all’80%, ZEEKR 7GT e AION UT al 20%, la Leapmotor B05 crolla a zero. I costruttori europei tornano ai bottoni, diversi marchi cinesi restano devoti al tutto-schermo.

Il dottor Aled Williams, Programme Director di Euro NCAP, non gira intorno al problema: la tendenza a infilare ogni comando nel touchscreen preoccupa l’ente quanto irrita i consumatori. Quanti altri anni servivano per scoprire che un bottone funziona meglio di un menu?