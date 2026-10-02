Non l’hanno lavata per 30 anni e ora vale 800.000 euro: la Mustang sporca di Paul Newman

Una Ford Mustang che non vede il sapone dal 1995 ha appena fruttato quasi 900.000 dollari. Dunque, senza che questo vi faccia svenire, più o meno 800.000 euro, per un’auto coperta della polvere di Daytona, mai lavata e orgogliosa di essere sporca.

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Alla guida, quel giorno, c’era niente meno che Paul Newman. Aveva 70 anni e diventò il più anziano vincitore di una grande gara di durata. Nelle stesse ore in cui molti suoi coetanei sceglievano la poltrona, lui sceglieva l’abitacolo di una Cobra IMSA.

Chiamarla Mustang è un atto di generosità. Sotto la scocca da SN95 c’è un prototipo da corsa sviluppato da Roush Racing per la classe GTS-1: telaio tubolare, sospensioni indipendenti, freni Alcon, cambio manuale a cinque marce. Il V8 Roush da 6,0 litri sputa 750 cavalli e li scarica su un ponte Ford con differenziale Detroit Locker. Con la Mustang che trovate dal concessionario condivide poco più del badge e del profilo.

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Il telaio numero 23 correva con un equipaggio da copertina: Newman, Tommy Kendall, Mark Martin e Michael Brockman. Alla 24 Ore di Daytona 1995 vinse la categoria GTS-1 e chiuse terzo assoluto. Il soprannome, Nobody’s Fool, ruba il titolo a uno dei film del suo pilota più famoso.

Finita la corsa, l’auto è finita nell’esposizione Daytona USA, oggi Motorsports Hall of Fame of America, con una carrozzeria di presentazione montata per il pubblico. I pannelli originali, ancora sporchi di gomma e olio, sono rimasti messi da parte per quasi trent’anni. Quando sono tornati al loro posto, la sporcizia del 1995 era intatta, come se la bandiera a scacchi fosse caduta cinque minuti prima. Nel frattempo la vettura è rimasta nella Roush Automotive Collection, sempre su cerchi BBS e gomme Goodyear Eagle.

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Il palcoscenico della vendita all’asta è stato Mecum Nashville 2026, al Nashville Superspeedway dal 23 al 26 settembre. Lotto di punta e, alla fine, il più caro dell’intera vendita.

Una Ford Mustang SVT Cobra del 1995 di serie si porta a casa sotto i 28.000 euro. Qui si paga trenta volte tanto. Qui, però, si compra la polvere, il palmarès e un nome che a Hollywood faceva ancora tremare i botteghini.