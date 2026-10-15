Cupra Raval by ABT, stavolta il tuner tedesco realizza un’auto cattiva solo da ferma

Hanno messo uno spoiler nero su una city car elettrica e non hanno toccato un solo cavallo. Benvenuti alla Cupra Raval CUSTOM by ABT, la versione che promette sportività e consegna, alla fine della fiera, carrozzeria.

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Il debutto è avvenuto al Salone di Parigi 2026. Il kit pesca a piene mani dal concept UrbanRebel, quello che aveva anticipato le linee della Raval prima che la Raval esistesse davvero. Davanti c’è uno spoiler in nero ossidiana che allunga il paraurti, dietro un elemento gemello che allarga otticamente il posteriore. Minigonne laterali per abbassare la silhouette, spoiler sul tetto in nero lucido, appendici aerodinamiche attorno ai passaruota. Poi i cerchi da 19 pollici in Sport Black Matt, con logo Cupra in cromo scuro e badge ABT a firmare il tutto.

Il pacchetto per la Raval nasce nella Cupra Racing Factory, la stessa officina dove il marchio lavora ai componenti dei suoi progetti racing. Si potrà ordinare con l’auto nuova oppure montare dopo, in una concessionaria autorizzata. Il configuratore dovrebbe accoglierlo da fine novembre 2026. Il prezzo non è ancora stato confermato.

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Perché una Raval vestita da pilota merita comunque la ribalta? Perché i numeri del pubblico, almeno quelli, sono veri. Dal lancio di aprile 2026 gli ordini hanno superato quota 50.000, il miglior debutto nella storia di Cupra. Le consegne sfiorano le 15.000 unità, non male per una piccola spagnola che sotto la pelle condivide la piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen con la Volkswagen ID. Polo e la Skoda Epiq.

La gamma, intanto, offre più scelta di quanto il kit lasci intendere. La versione da 135 CV con batteria da 37 kWh netti arriva a 328 km, mentre le varianti da 211 e 226 CV spingono più in là. L’autonomia WLTP massima tocca i 446 km, a seconda dell’allestimento.

Per il 2027 sono già in programma novità curiose, un logo anteriore illuminato, indicatori di direzione che proiettano informazioni all’esterno, 190 km/h di velocità massima su alcune versioni e una retromarcia capace di memorizzare gli ultimi 50 metri percorsi in avanti.

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Nel mercato delle piccole elettriche il prezzo pesa come una batteria da 37 kWh, e il look aggressivo costerà extra.