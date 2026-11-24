Sarebbero stati riportati 44 errori elettronici in due mesi. Si tratta di quello che un proprietario di Cupra Raval dice di aver trovato nella centralina della sua auto, appena controllata in concessionaria. Un caso (seguito da altri) rende il modello fallimentare? Assolutamente no, ma solleva legittimi interrogativi.

Advertisement

La storia arriva dal forum Forococheselectricos, dove l’uomo ha raccontato una convivenza difficile con la sua elettrica, consegnata a luglio 2026. La Raval è una delle novità più attese del marchio, e le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono arrivate puntuali. Il proprietario sostiene che non sia un caso isolato e che si siano già formati diversi gruppi di utenti con problemi simili. Quanti siano, però, nessuno lo sa, né si sa se dietro ci sia una causa comune.

Il catalogo dei guai non è quello delle solite stranezze del sistema multimediale. In un episodio l’auto si sarebbe bloccata del tutto, portiere che non si aprono né si chiudono, allarme impazzito, triangolo rosso sul quadro strumenti. Necessaria la chiamata all’assistenza stradale Cupra.

Advertisement

Secondo il racconto del proprietario, la Raval si è recentemente fermata di colpo in marcia, con lo schermo centrale spento e una costellazione di spie accese. Perdere la trazione mentre si guida è il tipo di sorpresa che nessuno vorrebbe trovare tra le dotazioni. Le immagini inviate mostrano il quadro strumenti pieno di avvisi e un messaggio che segnala l’assistenza all’uscita dal parcheggio non disponibile.

Così, l’auto è entrata in concessionaria. A oltre due mesi di distanza, il proprietario dice di non averla ancora riavuta con una soluzione definitiva. Nel frattempo è tornato a un’auto a combustione temporanea, con tanto di conto del carburante a ricordargli la scelta fatta.

La fiducia, intanto, se n’è andata. Dopo quanto vissuto, dice di non sentirsi più sicuro al volante e di non voler accettare una semplice riparazione. Ha presentato reclamo formale sia al Servizio Clienti Cupra sia al concessionario, chiedendo la risoluzione del contratto, il rimborso integrale e il risarcimento delle perdite subite. Si appoggia alle norme sulla garanzia, convinto che i difetti fossero presenti fin dalla produzione.