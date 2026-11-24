Ci vogliono appena 9 minuti per passare dal 10 al 97%, un risultato strabiliante da parte di BYD. Eppure c’è chi riesce a mettere insieme l’imprevisto e lasciare l’auto attaccata alla colonnina a ricarica finita, come se fosse un posto in spiaggia.

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BYD ha dovuto occuparsene. Le sue stazioni ultraveloci, che lavorano sulle batterie Blade di seconda generazione e con il Flash Charging 2.0, portano un’auto dal 10 al 70% in cinque minuti. A -30°C, dal 20 al 97% bastano circa dodici minuti. Numeri che rendono quasi superfluo il caffè d’attesa. Il problema è che qualcuno il caffè lo beve lo stesso, e con calma.

Così è arrivata la tariffa d’inattività, 3 yuan al minuto, circa 0,41 euro, che scatta dopo quindici minuti di tolleranza. Il tetto giornaliero è di 300 yuan, circa 41 euro. Non è una cifra da pignoramento, ma basta a far rumore. Un utente ha raccontato sui social di essersi visto addebitare l’importo massimo: per arrivarci, la sua auto era rimasta ferma alla colonnina almeno un’ora e quaranta dopo aver finito. Tutto lascia pensare che la lamentela abbia trovato meno solidarietà di quanta ne sperasse.

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Quando una ricarica dura poco come quella rivoluzionaria di BYD, la rotazione diventa il vero valore della rete, e chi occupa lo stallo senza motivo sottrae un cliente a qualcun altro. Le tariffe di sosta si stanno diffondendo ovunque proprio per questo.

Dietro c’è un piano industriale sfacciato. BYD punta a 20.000 stazioni operative in Cina entro la fine dell’anno e a 3.000 punti di ricarica in Europa entro il 2027. I caricatori arrivano a 1.500 kW e hanno batterie di riserva a supporto. Anche la Seagull, la piccola economica che vuole diventare l’elettrica più venduta in Cina, può sfruttare il Flash Charging 2.0.

In Europa la tariffa d’inattività dovrebbe sbarcare insieme alle colonnine, anche se l’importo non è stato comunicato. Le prime indiscrezioni parlano di prezzi sotto i 0,5 euro al kWh, molto competitivi per una potenza simile. Le stazioni saranno aperte a tutti, non solo ai clienti BYD.

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Oggi quasi nessuna auto elettrica in circolazione riesce a sfruttare per intero quei 1.500 kW. La rete, a quanto pare, in questo caso, corre più veloce delle macchine che dovrebbero usarla.