Elettrificazione auto: Ford a rischio sanzioni ZEV, possibili aumenti di prezzo per benzina e diesel

Ford teme fortemente che il mandato ZEV del Regno Unito possa costringerla a dover limitare le vendite di vetture a benzina e diesel. Un evento di tale portata porterebbe a possibili aumenti di prezzo e un clamoroso ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di elettrificare completamente le auto.

Ford e il dilemma del mandato ZEV britannico: prezzi in rialzo o stop alle auto tradizionali?

Ma che cosa sarebbe il mandato ZEV? Il mandato ZEV (Zero Emission Vehicles) del Regno Unito è stato emanato per fare in modo che una certa percentuale delle vendite di ogni casa automobilistica riguardi il settore elettrico, se così non fosse le aziende dovranno affrontare sanzioni finanziarie pesanti. Per l’esattezza, la percentuale che viene richiesta è del 22% per l’anno corrente destinata ad aumentare costantemente ogni anno fino all’80% nel 2030.

Secondo il capo europeo di Ford, Martin Sander, se il mandato non dovesse esser modificato, l’azienda potrebbe essere costretta a dirottare le vendite di auto. Infatti, le vetture destinate al Regno Unito sarebbero di conseguenza indirizzate verso altri mercati per evitare pesanti multe imposte dal governo britannico.

Sander ha affermato che la casa costruttrice Ford non intende “mettere sul mercato veicoli elettrici contro la domanda” e che non ha alcuna intenzione di pagare sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per la vendita di auto elettriche. Ha anche ammesso che l’obiettivo di Ford di diventare completamente elettrica in Europa entro il 2030 è altamente improbabile che venga raggiunto. Le parole di Martin Sander combaciano con quelle del CEO di Stellantis, Carlos Tavares. Anch’egli ha infatti confermato che potrebbe prendere la decisione di tagliare le operazioni nel Regno Unito in risposta al mandato ZEV.

Ma che cosa potrebbe significare questo per i consumatori? Significa che potrebbero verificarsi forti aumenti di prezzo per le auto a benzina e diesel vendute nel Regno Unito. La causa sarebbe proprio quella di dirottare le vendite di auto elettriche verso altri mercati, rendendole disponibili in minor quantità nel Regno Unito.

Cosa ne pensa invece il governo britannico? Il governo britannico sostiene fortemente che il mandato ZEV è alquanto necessario per fare in modo di accelerare la lenta transizione verso un sistema di trasporti a zero emissioni. Il governo ha affermato che si ritiene disposto a lavorare e collaborare con i vari produttori di automobili per aiutarli a raggiungere gli obiettivi, ma al momento non ha nessuna intenzione di modificare il mandato.

Ora non ci resta altro che vedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni. Ford e altri produttori di automobili potrebbero essere costretti ad adattarsi al mandato ZEV. O al contrario, il governo britannico potrebbe essere costretto a rivedere le sue politiche.