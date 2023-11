Nel Regno Unito, nonostante l’uscita di produzione, la Ford Fiesta continua a piacere, anche ai ladri

La produzione della Ford Fiesta si è recentemente conclusa presso lo stabilimento di assemblaggio di Colonia ora noto come Colonia Electric Vehicle Center. Al posto dell’utilitaria di lunga data ora sarà prodotto il nuovissimo Ford Explorer EV. Un addio il quale sembra però non essere stato digerito benissimo dall’opinione, considerato come nel Regno Unito stia addirittura dominando le classifiche di vendita dell’usato. Una tendenza che, peraltro, ha caratterizzato non solo tutto il 2022, ma anche larga parte di quest’anno.

Una popolarità la quale, però, non è circoscritta ai legittimi proprietari. Anzi, sfortunatamente per questi ultimi anche i ladri di auto sembrano affascinati da questo ormai datato modello. Una fascinazione che è testimoniata dalla vera e propria epidemia di furti la quale è ancora in atto. A raccontare quanto sta accadendo è la BBC, che ha di recente dato vita ad un servizio in tal senso.

La Ford Fiesta piace anche ai ladri d’auto

La Ford Fiesta sembra intenzionata a far notare la sua presenza anche una volta terminata fuori produzione. Agevolata nel suo intento dalla catena di furti perpetrata ai danni dei suoi proprietari raccontata ora dalla BBC. Ad esempio, in Essex le forze dell’ordine si sono viste costrette a diramare un vero e proprio avvertimento per i residenti dopo che oltre100 modelli del veicolo Ford sono stati rubati nel Regno Unito solo nel mese di ottobre. La maggior parte di questi veicoli sono stati sottratti ai legittimi proprietari nelle città di Thurrock, Basildon, Rochford e Southend.

Fonti interne alla polizia hanno quindi aggiunto: “Questo particolare modello Ford è preso di mira dai ladri in tutta la contea. Stiamo esortando i proprietari di Fiesta a garantire che abbiano un’adeguata sicurezza sui loro veicoli. Si ritiene che i ladri stiano spogliando le auto, suggerendo che potrebbero esserci una carenza di pezzi di ricambio.”

Paradossalmente, la colpa di quanto sta accadendo sarebbe da attribuirsi proprio alla messa fuori produzione del modello. Un’uscita di scena la quale è stata logicamente seguita dall’ulteriore penuria di pezzi di ricambio che erano già difficili da reperire in precedenza.

A questo primo dato di fatto si aggiunge il fatto che la Fiesta continua a riscuotere enorme gradimento sul mercato dell’usato. È stato Dale Browning, un addetto del rivenditore indipendente Fiesta Center ad affermare al riguardo: “Penso che la Fiesta sia molto di moda in questo momento e si venderà molto facilmente sul mercato dell’usato”. Un appeal che, a quanto sembra, non è stato ignorato neanche dai ladri d’auto.

Ford Fiesta: i motivi dell’addio

L’utilitaria dell’Ovale Blu ha abbandonato la scena dopo 47 anni di onorata carriera, spalmata su 7 generazioni. Nel corso delle quali è riuscita a vendere oltre 22 milioni di esemplari, in ogni parte del globo. Una carriera la quale è destinata naturalmente a lasciare molti rimpianti.

I motivi del suo pensionamento sono da ricondurre al fatto che il segmento B in Europa è sempre più in sofferenza, con un continua calo delle vendite, anno dopo anno. Un trend che ha interessato anche il Regno Unito, ove per decenni ha rappresentato l’auto più venduta, e l’Italia, altro Paese ove la Fiesta ha avuto grande successo.

A rendere realtà le voci del passato è poi stato il fatto che la Fiesta non ha versioni full electric, con l’elettrificazione della sua gamma limitata al mild hybrid. Una lacuna la quale stride con la decisione presa dalle concorrenti, che hanno tutte intrapreso questa strada. A partire dalla Peugeot 208, regina europea del segmento, e dalla Opel Corsa. Mentre Toyota Yaris e Renault Clio sono ibride che, pur avendo fatto registrare cali significativi nel corso dell’ultimo biennio, sono comunque riuscite a far meglio.

Con la sua uscita di scena, a prenderne il posto dovrebbe essere la Puma. Almeno nei piani dell’azienda che, però, potrebbero confliggere con l’elemento nostalgia. Un sentimento che nel settore dell’automotive continua a rappresentare un fattore da non sottovalutare. Come dimostra appunto il caso del Regno Unito e della sua persistente voglia di Ford Fiesta. Una voglia che potrebbe anche indurre ad un ripensamento la casa statunitense, almeno stando ad alcune indiscrezioni circolate al proposito.