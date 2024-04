Ford Mustang 60th Anniversary: debutta il nuovo modello esclusivo

Per festeggiare il debutto di questo iconico modello, Ford ha deciso di lanciare la nuova Ford Mustang 60th Anniversary. Matt Simpson, direttore generale di Ford Enthusiast Vehicles, ha dichiarato che il brand dell’Ovale Blu si è ispirato alla prima generazione di Mustang per realizzare questo modello esclusivo.

Ford Mustang: svelata la nuova versione esclusiva 60th Anniversary

La Ford Mustang 60th Anniversary è disponibile sono in versione GT Premium con motore V8 aspirato da 5 litri. Questa speciale edizione sarà disponibile sia in versione coupé sia cabriolet con cambio manuale o automatico. Per quanto riguarda la carrozzeria, il design prende ispirazione dal modello originale e, per festeggiare i 60 anni, è stata applicata una placca e altri elementi decorativi esterni, che riportano la scritta “60th Anniversary”.

Il modello presenta l’esclusivo badge su parafanghi e cofano del bagagliaio, monta cerchi esclusivi da 20 pollici con dettagli luminosi, una nuova griglia frontale con esclusivo design a rete, fari con alloggiamento fumé e le colorazioni Wimbledon White, Race Red e Vapor Blue per la carrozzeria. Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, le colorazioni disponibili sono Space Grey, Carmine Red e Black Onyx con calotte degli specchietti retrovisori esterni in Silver per le colorazioni Race Red, Vapor Blue e Wimbledon White.

Il modello esclusivo verrà realizzato in soli 1965 esemplari, per rendere omaggio alla prima Mustang uscita sul mercato. Gli ordini partiranno da questa estate e le prime consegne sono previste per la fine dell’anno. Nelle prossime settimane Ford comunicherà anche i prezzi, così come altri dettagli della versione 60th Anniversary realizzata per festeggiare un grande traguardo in carriera di una delle auto più apprezzate dagli automobilisti.