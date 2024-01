Ford punta tutto sull’esperienza digitale, gaming e streaming nell’auto

Ricordate quando i telefonini servivano solo per telefonate e messaggi? Ecco, sta accadendo lo stesso con le auto. Ford ha ormai ben chiaro dove vuole arrivare con lo sviluppo dei suoi software. L’obiettivo è quello di spingere al massimo sull’esperienza digitale dei suoi veicoli elettrici.

Gaming e streaming in auto

Nella giornata di ieri, 22 gennaio, Ford ha rilasciato una serie di dettagli sul software che arriverà presto sui prossimi veicoli. Tale sistema operativo è stato creato interamente dall’azienda automobilistica e ha lo scopo di migliorare l’esperienza digitale dei suoi clienti. Tale software vanta livelli senza precedenti di velocità e personalizzazione. È una suite sulla quale poter installare tantissime app per auto, ma anche per accrescere l’esperienza interattiva degli utenti. Si potranno installare app come YouTube, Amazon e Prime Video, giusto per fare qualche esempio.

Previste naturalmente anche le interazioni con Apple Car e Android Auto. Insomma, il parallelismo con gli smartphone è tutt’altro che forzato e appare chiaro che l’obiettivo da parte delle case automobilistiche (non solo di Ford) è quello di recuperare terreno rispetto al mondo della tecnologia che nel frattempo è andato avanti senza fermarsi mai. Secondo Ford si tratta di un passo fondamentale verso la digitalizzazione dell’automotive. La spinta dei veicoli elettrici sembra stia giocando un ruolo cruciale, ma è ovvio che tali tecnologie sono concesse esclusivamente perché è la guida automatica ad aver fatto importanti passi avanti negli ultimi anni. La stessa intelligenza artificiale sembra premere sempre più e spingere le aziende verso questa direzione.

Ford punta sull’esperienza digitale

L’esperimento di Ford è già partito, visto che il nuovo software è stato montato sul Lincoln Nautilus del 2024. Tale software può essere visualizzato su un ampio display panoramico da 48 pollici che corre per l’intera lunghezza del cruscotto. L’azienda però ha fatto sapere che verrà installato anche sui futuri veicoli Ford. Brian Nash, responsabile della linea di prodotti digitali di Ford, ha dichiarato che tale piattaforma è stata progettata e costruita proprio allo scopo di poter essere installata su qualsiasi vettura l’azienda voglia produrre. Inoltre, ha assicurato che la sua forza è basata tutta sulla semplicità.

Questo sembra essere un elemento fondamentale, in quanto negli ultimi anni si sono registrate delle lamentele da parte dei clienti per la difficoltà di utilizzo di tali software. Sulla questione è intervenuto anche Zafar Razzacki, direttore dei prodotti futuri, esperienze e servizi digitali per veicoli elettrici, nonché ex collaboratore di Google: “La soddisfazione dei clienti per l’esperienza a bordo del veicolo, in realtà è in calo negli ultimi due anni. Ciò è dovuto alla complessità della tecnologia all’interno del veicolo. I clienti si sentono sopraffatti e confusi, quindi questo è un principio chiave di progettazione su cui ci concentriamo: assicurarci che sia semplice, facile da usare e personalizzabile”.

Una sosta molto meno noiosa

Per semplificare Ford implementerà informazioni come news, meteo e risparmio di carburante sullo schermo panoramico proprio nel campo visivo del conducente. Il tutto in modo estremamente semplice, come lo scambiare app sul display con la stessa manualità con cui si scambiano app sullo smartphone. La velocità è un altro aspetto cruciale. Sapendo che i clienti sono stufi dei sistemi di infotainment relativamente lenti di molti veicoli, Ford sta cercando di migliorare questo aspetto. A tal proposito, pare che il software sia dotato di un’elaborazione grafica 14 volte più veloce rispetto alla configurazione SYNC. Non mancheranno aggiornamenti via etere.

L’esperienza digitale offerta da gaming e streaming renderà le soste decisamente meno noiose. In questo caso, ciò include giochi e streaming in auto, come una versione esclusiva Ford del gioco di corse Asphalt Nitro 2 che può essere giocato con un controller di gioco Bluetooth. Tante poi le app dedicate allo streaming, sia video che musicale: da YouTube e Prime Video. In aggiunta, oltre al browser Vivaldi, presti arriverà anche sua maestà Chrome, da pilotare tramite tastiera bluetooth.