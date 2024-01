Ford Kuga si rifà i look, ora somiglia alla Escape americana

È tempo di aggiornamenti anche per la Ford Kuga. Il crossover si rifà il look e ora somiglia molto di più alla variante statunitense che viene venduta negli States con il nome di Escape. Non solo un upgrade estetico, ma anche miglioramenti al sistema di infotainment e, udite udite, prezzi più bassi. Facciamo il punto della situazione.

Il restyling di questo mese

Nel 2022 la Escape è stata ridisegnata negli Stati Uniti, e ora quel restyling arriva anche per il mercato europeo. La Ford Kuga si rinnova. Mentre l’azienda deve fare i conti con il ritiro della storica Festa, gli appassionati possono ora rifarsi gli occhi con questo potente crossover. Una nuova griglia, fari, paraurti e cofano conferiscono all’auto un design più squadrato, e lo rendono ora ancora più simile a un SUV, prendendo quindi le distanze con la berlina Focus. Disponibili gli allestimenti Titanium, ST-Line e Active, con quest’ultimo che spinge sempre più verso l’estetica del SUV.

Le novità più interessanti però probabilmente sono all’interno. L’abitacolo ora comprende un touchscreen da 13,2 sul quale è montato l’ultimo software Sync4 di Ford il quale dovrebbe essere due volte più potente del precedente software e offrire una potenza di elaborazione della configurazione decisamente più performante. Dispone di connettività 5G, Apple CarPlay wireless e Android Auto, oltre ad Alexa integrato per una migliore funzionalità di comando vocale. È stata inoltre inserita una nuova funzione di navigazione che permette ai conducenti di selezionare un percorso che eviti svolte scomode e ponti bassi. La maggior parte degli interni rimane invariata, ma Ford ha ripulito il design trasferendo i controlli del clima sul touchscreen.

Restyling Ford Kuga

Per quanto riguarda le configurazioni del motore, gli ingegneri non sono rimasti inoperosi sotto questo aspetto. Il motore base è un EcoBoost da 1,5 litri da 148 CV. Gli ibridi alternativi disponibili sono da 2,5 litri, uno che invia 178 CV solo alle ruote anteriori, e un secondo che condivide 181 CV tra tutti e quattro. Una versione PHEV del 2.5 continua a guidare la gamma, ma ora eroga 240 CV alle ruote anteriori, invece di 222 CV. Confermata l’eliminazione della versione a gasolio. Benché gli esperti siano sempre stati un po’ critici verso la Ford Kuga, possiamo dire che i numeri delle vendite ribaltano questo giudizio. Inoltre, gli accorgimenti apportati al restyling che sarà attivo proprio da questo mese ci suggeriscono che non mancheranno nuovi estimatori. E come se non bastasse, la casa automobilistica ha deciso anche di ritoccare i prezzi, facendo risparmiare qualcosina.