Ford Mustang 2025: nuova variante per il futuro. Rivoluzione in vista? (VIDEO)

Ford ha ufficialmente annunciato l’arrivo di una nuova variante della Mustang per il 2025. Un’auto che promette di portare l’iconica muscle car americana verso nuovi traguardi, come dichiarato dal CEO di Ford, Matt Simpson: “Per la Mustang, il meglio deve ancora venire”.

Ford Mustang 2025: tra mistero e ipotesi, il futuro della muscle car prende forma

L’evento di Charlotte (North Carolina) ha visto la presentazione di un pacchetto in edizione limitata per il 60° anniversario, un tributo alla Mustang decappottabile bianca originale presentata al New York World’s Fair del 1964. Ma Ford non si è accontentata di questo.

Il colosso americano ha infatti lanciato un teaser che suggerisce l’arrivo di un nuovo modello Mustang, alimentando le speculazioni sul ritorno della GT350.

Al momento, i dettagli scarseggiano, ma l’immagine teaser rilasciata da Ford lascia intravedere alcune novità interessanti. L’auto, coperta da un velo, sembra sfoggiare uno spoiler posteriore più aggressivo rispetto a quello della Mustang Dark Horse, alimentando la curiosità degli appassionati.

Le ipotesi sul nuovo modello si susseguono. C’è chi ipotizza un ritorno del “Cobra Jet“, un modello da gara famoso per il suo cofano a induzione, mentre altri sognano una nuova Bullitt o Shelby GT350.

Ford, per ora, mantiene il riserbo, ma le parole di Simpson suggeriscono che si tratta di qualcosa di più di un semplice restyling. “Sarà un’altra aggiunta alla scuderia Mustang”, ha dichiarato il CEO. “Non ci fermeremo con Mustang, continueremo a far crescere la famiglia. La Mustang è sempre stata l’auto più divertente da guidare. Sarà un’aggiunta straordinaria alla famiglia e non vediamo l’ora di mostrarvi di più”.

Un’ipotesi affascinante è quella che vede il nuovo modello come la versione Shelby della Mustang di settima generazione. La GT350, prima pony car aggiornata del famoso tuner, celebrerà il suo 60° anniversario proprio nel 2025.

L’attesa cresce e, come si dice nel video, c’è fame di Mustang! Solo il tempo ci dirà cosa Ford ha in serbo per la sua iconica Mustang. I prossimi mesi saranno cruciali per scoprire di più su questo misterioso modello e capire come si inserirà nella storia di questa leggendaria muscle car. Nel frattempo, non ci resta che fantasticare e sperare in un modello ancora più performante e affascinante.