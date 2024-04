Ford cambia marcia: punta sugli ibridi e stop ai veicoli elettrici, ecco il nuovo piano

Ford ha deciso di modificare i suoi piani ritardando il lancio di due veicoli elettrici che sarebbero dovuti arrivare nel 2025 e che invece slitteranno rispettivamente nel 2026 e nel 2027. SI tratta di un pickup elettrico rivale di Tesla Cybertruck e di un SUV a tre file di sedili che dovrebbe essere prodotto in un suo stabilimento in Canada.

Ford posticipa il lancio di due auto elettriche e punta sull’ibrido

Il motivo di questo slittamento è il calo della domanda per le auto elettriche, un fenomeno che si sta verificando a livello globale e che ha portato Ford a posticipare il lancio di queste due auto. La casa automobilistica americana contemporanemante ha fatto sapere di voler puntare forte sull’ibrido e che in questi anni cercherà di dotare tutte le sue auto attualmente in gamma di almeno una versione ibrida al 100 per cento.

Ford dunque decide di seguire le ultime tendenze del mercato ma del resto il calo della domanda per le auto a zero emissioni non fa presagire nulla di buono e dunque un rallentamento verso l’utilizzo di questa tecnologia sembra al momento l’idea migliore. Il produttore americano ha scelto di rallentare il suo impegno verso la mobilità esclusivamente elettrica. La priorità verrà invece data (per un certo periodo di tempo) ai veicoli ibridi.

Il nuovo pick-up 100% elettrico della Ford , previsto per il prossimo anno, è stato rimandato al 2026. Un modello che, secondo le ultime informazioni, potrebbe non adottare il “cognome” Lightning come avviene attualmente con la variante elettrica della F-150. Questo modello sarà prodotto in Tennessee. L’inizio della produzione di un nuovo SUV elettrico, con tre file di sedili , era previsto per il 2025. Ora, purtroppo, bisognerà aspettare fino al 2027. La produzione avrà luogo, se tutto andrà secondo i piani, in Ontario.