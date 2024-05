Ford ci ripensa sull’elettrico in Europa, ma occhio alle sanzioni

Correva l’anno 2021, Ford annunciava che entro il 2030 avrebbe commercializzato esclusivamente veicoli elettrici in Europa. Grandi ambizioni, previsioni ottimistiche sul mercato delle auto elettriche e tanti sogni nel cassetto. Tuttavia, tre anni dopo, sembra cambiare la musica. La società, infatti, starebbe rivalutando questa decisione. Il motivo?

Ebbene, la domanda di auto elettriche non è così alta come era stato previsto solamente pochi anni fa. Martin Sander, responsabile del settore automobilistico Ford in Europa, ha fatto qualche dichiarazione su questo argomento durante una conferenza. Sander ha dichiarato: “Se notiamo un grande interesse per le auto ibride plug-in, le produrremo”. E in effetti, le plug-in, ovvero le auto con motore tradizionale ma con opzione a batteria ricaricabile, stanno tenendo botta. Eccome.

Sander ha inoltre sottolineato che la richiesta di veicoli elettrici non è così robusta come inizialmente previsto. Nonostante tutti questi segnali poco incoraggianti, Ford intende ancora offrire auto elettriche in Europa, poiché una normativa riferita al 2035 vieterà la vendita della maggior parte delle nuove auto a combustibile fossile. Direzione obbligata, si direbbe.

Tuttavia, anziché fare una transizione immediata verso la completa elettrificazione, l’azienda adotterà un approccio graduale. Attualmente, nella gamma ci sono alcuni modelli elettrici in Europa, come l’Explorer e la Mustang Mach-E, e ne ha in programma altri.

Non è un problema esclusivo della casa automobilistica americana. Le case europee si trovano di fronte a una scelta difficile: produrre veicoli che obbediscono alle normative governative, anche se la domanda è scarsa, o soddisfare la richiesta dei consumatori rischiando sanzioni. Ford ha deciso di inviare meno veicoli a combustibile fossile nelle aree a “rischio multe”, come ad esempio il Regno Unito, spostando la produzione altrove. Anche Cadillac, tra le aziende a stelle e strisce, si trova nella stessa situazione. C’è grande incertezza sulla fattibilità di questo obiettivo full electric entro il 2030.