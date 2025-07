Bill Gates ha pagato una fortuna per guidare una Porsche “illegale”

Ci sono passioni che sfidano ogni logica. È il caso di quella che Bill Gates ha nutrito per la Porsche 959. Una passione talmente forte da spingerlo a pagare una multa di 28 dollari tutti i giorni per 13 anni, pur di non separarsi dalla sua vettura. E tutto questo per un’auto che, all’epoca, non poteva nemmeno guidare.

Advertisement

Porsche 959: Bill Gates ha pagato una multa tutti i giorni per 13 anni

La vicenda inizia nel 1988, quando Gates, già proprietario di una Porsche 911 e di una 930 Turbo, decide di acquistare un esemplare della rivoluzionaria 959. Presentata come prototipo nel 1983, la 959 rappresentava l’apice della tecnologia automobilistica con motore flat-six biturbo da 2,85 litri, carrozzeria in Kevlar e alluminio, sospensioni regolabili elettronicamente, e una velocità massima di oltre 320 km/h, che la rendeva l’auto di serie più veloce del mondo.

Advertisement

Il problema? La Porsche 959 era illegale negli Stati Uniti. Non conforme alle normative sulle emissioni dell’epoca, l’auto venne sequestrata non appena arrivò al porto di Seattle. Gates, però, non si arrese. Invece di rispedirla in Europa, scelse di pagare ogni giorno 28 dollari per tenerla in una zona di libero scambio, dove poteva essere legalmente custodita, ma non utilizzata.

In totale, sborsò 133.000 dollari nell’arco di 13 anni, l’equivalente odierno di circa 300.000 dollari (255.000 euro), solo per conservare un’auto che non poteva nemmeno guidare.

Nel 2001, anche grazie a casi come il suo, venne approvata la legge “Show or Display”, che consente di importare veicoli non omologati, purché non percorrano più di 4.000 km l’anno su strade pubbliche. Fu così che Gates poté finalmente mettersi al volante della sua 959, dopo oltre un decennio di attesa.

Advertisement

Oggi, la Porsche 959 è considerata un’auto da collezione, prodotta in appena 337 esemplari e valutata ben oltre un milione di euro. Un’icona dell’ingegneria tedesca, capace di far perdere la testa persino a uno degli uomini più ricchi del mondo.