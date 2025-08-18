Santo Graal all’asta: questa Porsche 365 Speedster ha atteso 60 anni in un fienile

Una Porsche 356 Speedster rimasta nascosta in un fienile per oltre 60 anni sta per essere venduta a cifre straordinarie: si prevede che l’asta a Silverstone, organizzata da Iconic Auctioneers, possa raggiungere e superare le 400.000 sterline. I modelli di casa Mercedes simili hanno raggiunto recentemente (e in condizioni eccellenti, soprattutto post restauro) cifre oltre i 600mila dollari.

Acquistata nel 1955, la 365 Speedster “Pre-A” di cui parliamo aveva percorso circa 62.000 miglia (meno di 100mila km) in sette anni prima di essere ritirata dalla circolazione e conservata in un fienile nello Ohio, dove è rimasta in possesso della stessa famiglia per oltre sette decenni.

La scoperta sarebbe avvenuta alcuni anni fa, nel 2018, grazie a una “soffiata” a un esperto di Porsche, che ha rinvenuto l’auto con la vernice argentata ormai distaccata. Subito dopo il ritrovamento, la 356 è stata trasferita in California presso European Collectibles, dove è iniziato un meticoloso programma di restauro. Il motore e il cambio sono stati smontati e ricostruiti, mentre tappeti e rivestimenti dei sedili sono stati sostituiti con pelle invecchiata, rispettando l’estetica originale.

Nonostante il restauro, la Speedster conserva cruscotto, volante e indicatori originali, così come il telaio del cofano e le targhette VIN verificate tramite il Kardex di fabbrica. Il motore originale è stato sottoposto a ispezione completa, richiedendo solo l’installazione di fasce elastiche nuove, mentre il cambio e il sistema di alimentazione sono stati restaurati preservando la patina del serbatoio originale.

Per motivi di sicurezza, alcune parti del pianale, boccole, cuscinetti e componenti dei freni sono stati sostituiti, garantendo la piena funzionalità dell’auto senza compromettere l’autenticità. Esternamente, tutti i pannelli mantengono i marchi originali della carrozzeria, e la verniciatura in argento, seppur parziale, testimonia la storia della vettura.

La Speedster si comporta perfettamente su strada, gira al minimo senza problemi e non emette fumo. Sarà accompagnata da documentazione ufficiale Porsche, lettera di datazione e archivio fotografico dettagliato.

Quella del 23 agosto è certamente di una rara occasione per collezionisti e appassionati di auto d’epoca: le Porsche 356 Speedster Pre-A superstiti sono pochissime, e spesso già restaurate, rendendo questa vettura eccezionalmente preziosa e pronta a brillare nei raduni e concorsi di conservazione internazionali.