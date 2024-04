Nuova Dacia Spring si potrà avere a meno di 5.000 euro con l’Ecobonus 2024

La nuova Dacia Spring è stata presentata da poco e prevede un design rinnovato e una dotazione di serie più ricca, mentre il powertrain resta lo stesso del modello precedente. Stiamo parlando quindi delle versioni da 45 CV / 31 kW e 65 CV / 48 kW, entrambe con batteria da 26,8 kWh che garantisce un’autonomia di 220 km, stimata secondo il ciclo WLTP. Il punto forte di Dacia Spring, così come gli altri modelli della casa automobilistica, è sicuramente il rapporto qualità/prezzo. Inoltre, con l’arrivo dei nuovi incentivi statali, si potrà portare a casa la nuova Spring per una cifra decisamente irrisoria. Dopo aver scoperto quanto costeranno Tesla Model Y e Model 3 con l’Ecobonus 2024, vediamo quale sarà il prezzo della nuova Dacia Spring nelle sue tre configurazioni.

Dacia Spring: ecco quanto costerà con l’Ecobonus 2024

Il prezzo della nuova Dacia Spring parte da 17.900 euro per la versione 45 CV Expression, che sale a 18.900 euro per la 65 CV Expression e 19.900 euro per la 65 CV Extreme. Ricordiamo che per rientrare nell’Ecobonus 2024 il prezzo dell’auto non deve superare i 42.700 euro IVA inclusa.

Senza rottamazione si potrà avere un contributo di 6.000 euro o 7.500 euro in caso di ISEE sotto i 30.000 euro. In questo caso i prezzi della nuova Dacia Spring sarebbero di 11.900 euro per la versione 45 CV Expression, 12.900 euro per la 65 CV Expression e 13.900 euro per la 65 CV Extreme. In caso di ISEE sotto i 30.000 euro, i prezzi sarebbero rispettivamente di 10.400, 11.400 o 12.400 euro.

Con rottamazione, nella migliore delle ipotesi, dunque con auto fino ad Euro 2, il contributo sale a 11.000 euro o 13.750 con ISEE inferiore a 30.000 euro. Con ISEE al di sotto dei 30.000 euro la Dacia Spring 45 CV Expression costerà 4.150 euro, mentre il prezzo delle versioni 65 CV Expression e 65 CV Extreme verranno a costare rispettivamente 5.150 euro o 6.150 euro. In caso di ISEE superiore a 30.000 euro, la Dacia verrà a costare 6.900 euro, 7.900 euro o 8.900 euro.

Con questi prezzi la Dacia Spring potrebbe fare compagnia alla Sandero in cima alle classifiche di vendita. Non ci resta che attendere l’entrata in vigore dei nuovi incentivi statali, che dopo essere stati rinviati due volte sono previsti ora per il mese di maggio 2024.