It Wallet, come funziona la nuova patente digitale italiana

La digitalizzazione del nostro Paese passa anche dall’adozione di documenti digitali e non più esclusivamente fisici. È accaduto con la Carta d’Identità (e il passaggio è ancora in corso) e per quel che riguarda le automobili del tagliando assicurativo che è divenuto ormai da qualche anno dematerializzato. Il 2024 dovrebbe essere l’ultimo anno senza la patente digitale (che è comunque molto cambiata rispetto a quella utilizzata fino al 2013); da gennaio 2025, infatti, dovrebbe essere finalmente il momento di It Wallet.

Il progetto It Wallet

Se ne parla da tempo ma sembra essere arrivato il momento del debutto ufficiale di It Wallet, il sistema per la patente digitale. La data cera non è ancora arrivata ma diverse indiscrezioni e dichiarazioni sembrano indicare nell’inizio del prossimo anno come quello nel quale iniziare a usare la patente digitale.

Da quanto si apprende già dal prossimo mese di luglio inizieranno le prime attivazioni digitali di diversi documenti, come la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Da settembre It Wallet sarà reso disponibile per un numero maggiore di utenti con la presenza anche della patente per poi arrivare a gennaio 2025 con il debutto ufficiale e completo dell’applicazione. It Wallet consentirà di gestire l’identità digitale e le credenziali in un unico sistema andando a sostituire anche l’attuale SPID. I mesi che ci separano dal debutto ufficiale saranno necessari per i test e le verifiche del sistema e per consentire la stesura dei decreti attuativi per definire le regole del servizio It Wallet.

Per utilizzare It Wallet sarà necessario uno smartphone sul quale scaricare l’app IO. L’attivazione potrà essere effettuata o tramite SPID o tramite carta d’identità elettronica (CIE). Con It Wallet da gennaio 2025 sarà possibile avere in un’unica applicazione non solo la patente di guida, ma anche gli altri documenti personali.

La previsione, così com’è accaduto con il tagliandino dell’RCA, è quella di ridurre il numero di documenti da tenere a bordo dell’automobile. Il guidatore, infatti, potrà non portarsi dietro la patente fisica in quanto in caso di controllo sarà sufficiente mostrare l’applicazione presente sullo smartphone che, quindi, diventerà sempre più indispensabile e da non dimenticare.

Da gennaio 2025 sarà quindi utilizzabile It Wallet ma solamente sul territorio italiano. Per la patente digitale europea le previsioni parlano del 2026 in quanto si sta lavorando al portafoglio di identità digitale dell’Unione Europea, il cosiddetto Eudi Wallet.