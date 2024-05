Questo furgone a “doppio muso” non è un fotomontaggio, esiste davvero

Non stai guardando un errore clamoroso. Questo furgone “a doppio muso” esiste davvero e sembrerebbe anche essere geniale. In che modo? Come può un mezzo con due cabine di guida esattamente opposte avere un senso non solo in fabbrica ma a lavoro? Non trarre conclusioni affrettate e andiamo a vedere perché sarebbe un mezzo realmente funzionale.

Siamo davanti a un pizzico di fantasia nel modo più “geniale” di spedire due furgoni commerciali. Il Citroën Relay “Back-to-Back“, ovvero il Jumper a due teste, non è destinato a rimanere in questa bizzarra configurazione. Un’idea che ha i tratti del genio imprevedibile francese (anche se il mezzo sarebbe un Fiat Ducato ribattezzato).

I furgoni risultano separati, quindi perché unirli? La configurazione “Back-to-Back” non è una novità radicale. Fiat, infatti, lo fa da decenni. Il furgone Ducato e le sue varianti hanno una configurazione a trazione anteriore, il che significa che, nella versione puramente basata su telaio con cabina, non c’è un asse posteriore o un albero di trasmissione di cui tener conto. Le componenti meccaniche sono tutte concentrate nella parte anteriore.

Chiunque produca questo tipo di furgone li fa uscire dalla fabbrica senza una parte posteriore completa, lasciando sporgere il “prolungamento” del telaio dietro la cabina di guida. Fiat ha deciso di montarne un altro proprio nella continuazione del telaio in quello che sarebbe il “posteriore”. In questo modo, in fabbrica si risparmia tempo e risorse rispetto alla costruzione di un intero sottotelaio che il successivo allestitore potrebbe non voler usare.

Gli allestitori che operano su larga scala apprezzano sicuramente l’efficienza di acquistare un doppio furgone come questo, in cui si deve ancora raggiungere una “vera” forma finale. Intanto, questo format semplifica il trasporto: basta montarlo sul trasportatore; senza una precisa estremità non c’è neanche una direzione giusta. Sembra davvero un’idea brillante, non c’è che dire.