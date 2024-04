Tesla Model Y e Model 3: ecco quanto costeranno con l’Ecobonus 2024

I recenti tagli di prezzo in Italia della Tesla Model Y e Model 3 consentono ai due modelli elettrici di rientrare negli incentivi statali, inizialmente previsti per marzo e poi rimandati a maggio. Ricordiamo che l’Ecobonus 2024 prevede un limite di prezzo di 42.700 euro, IVA inclusa. Senza rottamazione, sarà possibile ricevere un contributo di 6.000 euro (7.500 euro con ISEE inferiore a 30.000 euro), che sale a 13.750 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2 e ISEE inferiore a 30.000 euro. Dunque quanto costeranno le Model Y e Model 3 con l’Ecobonus 2024?

Tesla Model Y e Model 3: ecco quanto costeranno in Italia con l’Ecobonus 2024

Al momento Tesla Model Y e Model 3 hanno un prezzo di 42.690 e 40.490 euro in Italia, entrambe nelle versioni entry level RWD. Dunque, senza rottamazione, la Model Y verrebbe a costare 36.690 euro o 35.190 euro, in caso di ISEE inferiore a 30.000 euro. La Model 3, invece, nello stesso caso verrebbe a costare 34.490 euro o 32.990 euro con ISEE sotto i 30.000 euro.

Con rottamazione, nella migliore delle ipotesi, dunque con auto fino ad Euro 2, il contributo sarà di 11.000 euro o 13.750 euro con ISEE inferiore a 30.000 euro. In questo caso si potrà portare a casa la Model Y ad un prezzo di 31.690 euro o 28.940 euro con ISEE sotto i 30.000 euro. Per quanto riguarda la Model 3, invece, potrebbe avere un costo di 29.490 euro o 26.740 euro con ISEE inferiore a 30.000 euro.

In attesa di scoprire quando entreranno effettivamente in vigore i nuovi incentivi statali, Tesla ha lanciato nelle ultime settimane la nuova Model Y Long Range con 600 km di autonomia, oltre che la nuova Model 3 Performance. A queste si dovrebbe aggiungere, probabilmente il prossimo anno, un nuovo veicolo elettrico low-cost da circa 25.000 euro, con tutta probabilità la Model 2. In sostanza, la casa automobilistica di Elon Musk starebbe pensando ad un modello più economico di Model 3 e Model Y da aggiungere alla gamma.