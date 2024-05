Il mercato auto in Italia torna a crescere: immatricolazioni in aumento del 7,5% ad Aprile 2024

Dopo il calo delle immatricolazioni nel mese di marzo, il mercato automobilistico italiano torna a crescere ad aprile 2024 con un aumento del 7,5% rispetto allo scorso anno. A trainare le vendite sono sempre modelli ibridi e benzina, che hanno registrato rispettivamente 54.438 e 43.229 vendite.

Il mercato automobilistico italiano torna a crescere ad Aprile 2024

Le immatricolazioni di auto ibride sono aumentate del 23% rispetto al 2023, per una quota di mercato del 39,7%. La top 3 è composta da Fiat Panda con 10.149 vendite, Toyota Yaris con 3.566 consegne e Lancia Ypsilon con 3.244 immatricolazioni. Per quanto riguarda le auto a benzina, la crescita è stata del 16,2%, con una quota di mercato del 31,6% ad aprile 2024. Le tre auto a benzina più vendute lo scorso mese sono state Citroen C3, MG ZS e Peugeot 208, rispettivamente con 3.487, 2.647 e 2.540 unità.

Continua a calare il mercato delle auto diesel, che nel mese di aprile 2024 ha visto una contrazione del 21,8% rispetto ad Aprile 2023. Le consegne registrate sono state 19.709, tra cui spiccano Volkswagen Tiguan, Fiat 500X e Mercedes GLA, rispettivamente con 1.147, 1.077 e 868 vendite. Le auto GPL, con una quota di mercato dell’8,5%, hanno invece visto una crescita del 10,3% nelle immatricolazioni grazie a 11.635 unità consegnate. Le più vendute sono Dacia Sandero con 3.906 unità, Dacia Duster con 1.531 consegne e DR 5.0 con 1.047 immatricolazioni.

Le auto Plug-in immatricolate lo scorso mese sono state solo 4.482, registrando un calo del 26,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. La quota di mercato in questo caso è del 3,3% e vede Cupra Formentor, Audi Q3 e BMW X1 occupare i tre gradini più alti del podio con 331, 316 e 250 unità consegnate. Il mercato delle auto elettriche resta bloccato a causa dei continui rinvii dell’Ecobonus, inizialmente previsto per il mese di marzo. Le auto elettriche consegnate ad Aprile 2024 sono state 3.208, in calo del 19,2% rispetto allo scorso anno. Le più vendute sono state Tesla Model Y con 237 consegne, e Volvo EX30 e Jeep Avenger rispettivamente con 207 e 191 unità.

Per quanto riguarda le auto a metano, queste hanno avuto un aumento del 138% rispetto allo scorso anno. Sono state infatti immatricolate 219 auto, contro le 92 dello scorso anno. In questo caso la top 3 è composta da Volkswagen Polo, Skoda Octavia e Skoda Kamiq con 126, 53 e 22 vendite.