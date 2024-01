De Tomaso P72, la splendida hypercar sta per entrare in produzione

Buone notizie per chi è amante di auto esotiche. La splendida hypercar De Tomaso P72 è pronta a debuttare. Sui social l’azienda italiana ha confermato l’entrata in produzione a partire dalla seconda metà di questo 2024 appena iniziato. Il motore sarà opera del team HWA, azienda tedesca specializzata nella produzione di veicoli e componenti per auto da corsa.

Prima consegna già nel 2024

L’obiettivo di De Tomaso è quello di arrivare a mettere a segno la prima consegna già entro la fine di questo 2024. Si tratta di una notizia importante per tutti coloro che sono appassionati di auto “speciali”. Del resto, le hypercar sanno catturare l’attenzione anche di coloro che non sono particolarmente attenti al mondo dei motori, proprio per la singolarità dei modelli proposti, come nel caso di questa splendida Koenigsegg Jesko tutta in carbonio. Ma vediamo cosa sappiamo di questo modello pronto alla produzione. La De Tomaso P72 è stata originariamente introdotta nel 2019, con una carrozzeria sinuosa ispirata alle auto degli anni ’60.

La monoscocca è in fibra di carbonio e proviene dalla Apollo Intensa Emozione (con Apollo è stata firmata una partnership che l’ha trasformata in un marchio gemello). Il motore di HWA è un V8 montato centralmente (anche se inizialmente si era parlato di un V12. Inizialmente, De Tomaso aveva annunciato una produzione limitata di 72 unità per il P72, con un prezzo di partenza di 750.000 euro. Non ci sono state però ulteriori conferme in merito, e quindi non sappiamo se tali intenzioni siano ora state modificate o se effettivamente l’azienda italiana deciderà di rispettare questo piano.

De Tomaso P72, l’hypercar vintage

Una visione futuristica con un retrogusto vintage. Come detto, l’estetica dell’hypercar in questione è fortemente ispirata agli anni 60, ma allo stesso tempo è innegabile che l’auto appaia anche con un design fortemente orientato verso curve sinuose e ondulate che fanno invece pensare alle astronavi del futuro, almeno come se l’erano immaginate vecchie pellicole dedicate al cinema di fantascienza. Nel 2022, De Tomaso ha rivelato la P900, che è essenzialmente la versione da pista della P72 con una disponibilità più limitata di 18 unità, un V12 aspirato e un prezzo di 3 milioni di dollari. Difficile però dire che se il P900 in questione vedrà la luce alla fine della produzione del P72.