Nissan Arya Nismo, il potente SUV si prepara per l’anteprima

Tutto pronto, l’annuncio è stato fatto e si attende ora solo la presentazione del 12 gennaio in patria. Stiamo parlando della Nissan Arya Nismo, il potente SUV riveduto e corretto con aggiornamenti importanti al telaio che ne miglioreranno prestazioni e aerodinamicità.

Il nuovo SUV in arrivo

Un nuovo modello completamente elettrificato sta per arrivare grazie alla casa automobilistica Nissan. Il 12 gennaio ci sarà la presentazione al Salone di Tokyo, e scopriremo gli ultimi dettagli su un modello che sarà appunto basato sull’area, anche se la casa nipponica in realtà nel suo teaser di lancio non ha specificato il nome. Allo stesso tempo, un nuovo rapporto dal Giappone rivela le caratteristiche specifiche del SUV elettrico grazie a una serie di diapositive di presentazione presumibilmente trapelate. Nell’anteprima mostrata sul canale YouTube dell’azienda rivediamo che la silhouette è identica all’Arya. Questa però non è una novità, visto che durante i test era già ben visibile questo design.

Il bodykit si presenta ora più sportivo, è inoltre dotato di ruote più grandi e sospensioni ribassate, facendo di questo modello quindi un vero e proprio nuovo prodotto del marchio Nismo. Tornando sul design, il modello presenta un paraurti anteriore ridisegnato con uno splitter pronunciato. Paraurti posteriore e minigonne laterali sono in linea con questa estetica. C’è anche uno spoiler aggiuntivo sul portellone posteriore e un nuovo set di cerchi in lega Enkei rivestiti in gomma Michelin Pilot Sport. Il modello sarà disponibile in sei colorazioni. Gli interni invece presentano sedili comodi e avvolgenti e un volante più sportivo. Il rivestimento del tetto è di colore nero, mentre nell’abitacolo si fanno notare una serie di accenti rossi.

Nissan Arya Nismo, le migliorie apportate

La rivoluzione delle auto elettriche procede senza freni e anche Nissan sforna il suo nuovo SUV completamente elettrico senza alcun ripensamento. Il nuovo modello a marchio Nismo sarà dotato di una configurazione delle sospensioni più rigida e barre stabilizzatrici più forti e resistenti. Gli ingegneri Nismo miglioreranno i sistemi di frenata e di sterzo, ottimizzando al contempo le impostazioni dell’elettronica per ottenere le massime prestazioni. Tra le novità pensate dall’azienda, anche effetti sonori aggiunti nella nuova modalità guida. Tali effetti si irrideranno ai suoni della Formula E, così da offrire ai proprietari un’esperienza di guida ancora più immersiva.