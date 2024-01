Subaru WRX S4 STI Sport disponibile solo alla lotteria

Ebbene sì, la Subaru WRX S4 STI Sport è l’auto che è possibile avere solo se si vince alla lotteria. No, non significa che costa così tanto che è necessario vincere al Superenalotto, ma che letteralmente il modello è una versione esclusiva che sarà messa in palio in un sistema di lotteria attivo dal 12 al 28 gennaio.

Un modello esclusivo

Sono solo 500 le unità messe sul mercato per questa Subaru WRX S4 STI Sport. Si tratta di una nuova variante a tiratura limitata offerta solo al mercato giapponese. La lotteria per aggiudicarsela parte in patria proprio oggi, venerdì 12 gennaio e terminerà il 28 del mese in corso. Nel corso degli anni è stato lanciato un numero apparentemente infinito di modelli Impreza, WRX e WRX STI in edizione speciale. Anche questa WRX S4 STI Sport può godere di nuovi accorgimenti, ma sostanzialmente è molto simile alla versione già nota. Si tratta comunque di un modello molto popolare, e anche se il prezzo richiesto (circa 39 mila euro al cambio) è alto, non mancheranno gli estimatori.

Per quanto riguarda l’aggiornamento più significativo, probabilmente è il montaggio di cerchi forgiati BBS da 19 pollici con finitura Super Black e rivestiti con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 ad accaparrarsi questa palma. Gli specchietti retrovisori esterni sono stati ridipinti, così come l’antenna sul tetto. Per l’occasione la colorazione scelta à stata la Crystal Black Silica. Rivista anche la griglia anteriore nera e un nuovo spoiler, anch’esso di colore nero. Oltre alle nuove ruote, le prestazioni migliori sono assicurate dall’aggiunta di una barra a torre sotto il cofano e una barra di irrigidimento nella parte posteriore.

Subaru WRX S4 STI Sport, altre info

Dopo aver speculato sulle possibili novità che il modello avrebbe presentato, ecco dunque le conferme ufficiali. L’auto dispone da un motore quattro cilindri turbocompresso da 2,4 litri standard accoppiato a una trasmissione a variazione continua e 271 cavalli. Ogni esemplare dei 500 disponibili avrà interni personalizzati. Tra le modifiche principali spiccano il volante rivestito in vera pelle con cinture d’argento, nuovi sedili Recaro rivestiti con materiale ultrascamosciato che è stato utilizzato anche per console centrale, cruscotto e braccioli. I giapponesi che vorranno potare nel proprio garage questa auto non potranno contare esclusivamente sulla propria forza economica, ma sperare anche che la dea bendata gli sorrida durante l’estrazione della lotteria. Buona fortuna a loro.