Qual è l’auto del capo di ChatGPT? In realtà ha un’intera collezione

I soldi ci permettono di fare grandi cose e possono realizzare quasi tutti i nostri sogni. Lo sa bene Sam Altman che a quanto pare è un grande collezionista di macchine. Ma qual è l’auto del capo di ChatGPT? Nella sua collezione ne spicca su tutte una in particolare. Vediamo di quale si tratta.

Una supercar da fare invidia

Chissà che per la sua macchina di tutti i giorni ha chiesto consiglio proprio alla sua creatura, ma probabilmente no. Cosa che invece hanno fatto alcuni utenti sul sito della Chevrolet per scoprire quale consigliasse l’intelligenza artificiale a bordo della piattaforma. A quanto pare invece Altman non ha bisogno di consigli, visto che si ritiene a tal punto un appassionato da avere un’intera collezione in garage. La sua passione però sono le auto del passato, quelle che in fondo poco hanno a che fare con il mondo ipertecnologico di oggi. Un paradosso, in questo senso, visto che parliamo del fondatore della rivoluzionaria OpenAI, l’azienda che ha sdoganato ChatGPT.

Ebbene, la sua auto preferita presente nella sua collezione è un’analogica, visto che stiamo parlando storica McLaren F1. Nel dicembre del 2022 il fondatore di OpenAI è stato paparazzato in California alla guida di questa splendida auto. Stiamo parlando di una vettura a tiratura limitata, quindi incontrarne una è davvero difficile. Quella di Altman è la numero di telaio 42, con un valore collezionistico che si aggira sui 15-20 milioni di euro. Nonostante i quasi 30 anni alle spalle, Altman, che oggi è uno degli uomini più ricchi e potenti al mondo, ha punto su di lei per sfoggiare tutta la sua classe e la soprattutto sua forza economica.

Auto capo ChatGPT con McLaren F1

L’auto ha debuttato nel 1993, ed è stata prodotta fino al 1997 sfornando in tutto soltanto 106 esemplari. La configurazione per le sedute è alquanto singolare, una davanti per i pilota e due dietro per i passeggeri. Sotto al cofano, i maestri di BMW Motorsport hanno realizzato un vero e proprio gioiello, un motore V12 aspirato 6.0 litri che arriva a generare una potenza di 627 cavalli. La velocità massima che può raggiungere è di 391 km/h, caratteristica che per qualche anno le ha permesso di essere l’auto più veloce al mondo. La vettura è di colore rosso e pare che quando Altman decide di farsi un giro in strada, è capace di lasciare tutti di stucco.

Come detto, però, la collezione del boss di ChatGPT presenta anche altre deliziose chicche per gli amanti di automobili. Tra le più apprezzate, oltre alla già citata McLaren F1 c’è la Lexus LFA, un altro gioiello che sono uno ricco come lui può permettersi. Si stima infatti che grazie ai suoi investimenti oggi Altman vanti un patrimonio di ben 700 milioni di dollari, ma probabilmente dato anche il successo di OpenAI, a breve raggiungerà e supererà senza troppi problemi anche il miliardo.