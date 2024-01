Auto elettriche ancora flop, i clienti lasciano una stella nelle recensioni

Qualcosa non quadra nel mercato delle auto elettriche. Il futuro sarà tutto loro, ma a quanto pare si fatica ancora a conquistare il presente. Analizzando le statistiche delle recensioni, infatti, si scopre che i proprietari di tali veicoli lasciano più volte una sola stella, rispetto ai proprietari di auto ICE. Perché?

Recensioni spesso negative

Probabilmente la risposta al quesito è abbastanza semplice; i proprietari di auto elettriche sono più intransigenti dei clienti che hanno acquistato al concessionario una macchina con motore a combustione. Il prezzo dei veicoli elettrici è ancora elevato, e questo è già un motivo importante per essere esigenti. Inoltre, molti potrebbero sentirsi costretti ad acquistare un modello del genere, visto che tra meno di 10 anni un po’ tutti dovremo passare all’elettrico. Naturalmente, questa scelta (che per molti può essere vista come un’imposizione) rende i compratori particolarmente intransigenti.

Sono solo questi i motivi che fanno si che i proprietari di auto elettriche lascino con maggiore facilità una stella nelle recensioni del veicolo acquistato? O c’è forse dell’altro? Esaminando le recensioni presenti sui concessionari registrati su Google si evince quindi tale dato: in tutto il settore, il 7% delle recensioni lasciate ai concessionari aveva una valutazione a una stella. Ma gli acquirenti e i proprietari di veicoli elettrici hanno lasciato il doppio (14%) di recensioni a una stella.

Auto elettriche, un mercato ancora difficile

Il mercato delle auto elettrice è ancora tutto da scoprire, e probabilmente analizzare. Le statistiche ci dicono che i prezzi sono in calo del 33%, ma a quanto pare molti dopo l’acquisto continuano a lamentarsi. Se da noi i motivi sono essenzialmente dovuti alla scarsa presenza di stazioni di ricarica (anche se i nuovi investimenti hanno portato ad aumentarne enormemente il numero in tutto il Paese), per gli altre nazioni i motivi possono essere invece diversi. Quali che siano tali motivi, il dato rimane emblematico, anzi finisce per essere ancora più alto se si prendono in considerazione le recensioni di coloro che trattano con un rivenditore diretto al consumatore , come Tesla o Rivian. In questo caso, l’unica stella rilasciata sale al 35% delle recensioni.

Matt Murray, CEO di Widewail, a tal proposito ha dichiarato: “Considerando la forza del marchio Tesla, l’elevata viralità e il massimo dei voti da parte dei media di fiducia dei consumatori, è stato sorprendente vedere che le recensioni di Google rivelassero una percentuale così alta di clienti insoddisfatti. La cosa più sorprendente è che anche gli acquirenti di veicoli elettrici provenienti dai concessionari tradizionali hanno lasciato recensioni sostanzialmente più negative”.

Gli esperti di Widewail hanno provato a dare una spiegazione al fenomeno. Innanzitutto, c’è da dire che solitamente i proprietari di auto elettriche rilasciano meno recensioni rispetto agli altri, e solitamente lo fanno solo quando hanno avuto un’esperienza negativa. Questo si traduce in un forte abbassamento della media. L’esperienza negativa a cui potrebbero fare riferimento è quella relativa ai costi di riparazione, i quali sono ancora alti per questo tipo di veicoli.