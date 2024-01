Koenigsegg Jesko è l’auto in carbonio con accenti in oro 24 carati

Saranno soltanto 125 gli esemplari di questa nuova Koenigsegg Jesko, una vettura a dir poco futuristica, come tutte le hypercar prodotte dall’azienda svedese. In questo caso però gli ingegneri si sono superati in quanto a lusso, visto che l’hanno costruita interamente in carbonio, con tanto di accenti in oro 24 carati.

Solo 125 esemplari disponibili

Rifacciamoci gli occhi con questa vettura a dir poco futuristica, e soprattutto super lussuosa, se è vero che alcuni dettagli sono stati rivestiti addirittura di oro 24 carati. La nuova Koenigsegg Jesko è esternamente completamente in carbonio e, come detto, presenta un rivestimento che sembra contenere granelli dorati. Vari accenti esterni sono invece stati effettivamente rivestiti in foglia d’oro a 24 carati. Nello specifico parliamo dei canard anteriori, i bracci degli specchietti retrovisori esterni, un elemento centrale sulla fascia anteriore, i flic aerodinamici sulle bandelle laterali e le piastre terminali dell’ala posteriore.

Anche le linee che corrono lungo il tetto e i vari stemmi della casa automobilistica scandinava sono rivestiti di oro. Si tratta di un’hypercar ispirata alla variante Attack e dispone di un motore centrale adibito soprattutto alle prestazioni su pista. Dispone inoltre di una serie di componenti atti a migliorarne l’aerodinamicità. Questi includono la già citata ala posteriore, lo splitter anteriore e l’ormai caratteristico diffusore. Disponibile anche la variante Absolut, che sarà invece priva di ala posteriore ed è progettata per l’alta velocità, visto che può raggiungere addirittura 480 km orari.

Koenigsegg Jesko, lusso ad alta velocità

Quando si parla di concept car, il rischio è che siano “belle, ma non ballino”, come si usa dire. Ciò significa che spesso tali prototipi poi rimangono dei semplici concetti ideali che non si potranno mai realizzare, e addirittura finiscono nelle discariche, come nel caso della concept car di Mercedes accantonata tra i rifiuti di uno stabilimento tedesco. Questa volta però la Koenigsegg Jesko potrà vantare un destino completamente diverso. Tutte le versioni della Jesko sono alimentate dallo stesso V8 biturbo da 5,0 litri in grado di produrre 1.280 CV. Accoppiato al motore c’è la trasmissione multifrizione a 9 velocità della casa svedese che aziona le ruote posteriori. Il prezzo della versione base è di oltre 3 milioni di euro.