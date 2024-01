Honda Saloon, la concept car elettrica del futuro

Il futuro della casa automobilistica giapponese è ormai esclusivamente nell’elettrico. Per il CES di Las Vegas ecco Honda Saloon, una concept car che sembra sintetizzare in un colpo solo tutta la filosofia ingegneristica del colosso nipponico. Ecco di cosa si tratta.

Il futuro delle auto elettriche

Il primo teaser del veicolo era stato lanciato a dicembre, ma il prototipo finale visto al CES 2024 sembra confermare quelle che erano le aspettative. Stiamo parlando della Honda Saloon, una delle due concept car che l’azienda ha presentato durante l’evento. Per quanto riguarda il design, la parte anteriore è a forma di cuneo, mentre quella posteriore è in stile fastback, con illuminazioni rettangolari alle due estremità. Davanti è visibile il nuovo logo H che rappresenterà il marchio utilizzato esclusivamente per le auto elettriche. Nella parte posteriore invece le luci avvolgono la scritta Honda.

L’abitacolo opta per un’estetica minimalista con un unico schermo che copre la larghezza del cruscotto. Il volante è dotato della tecnologia steer-by-wire, una funzione che consente di sterzare alcune o tutte le ruote del veicolo senza un piantone dello sterzo collegato agli assi delle ruote. Sui sedili sportivi ci sono due schermi cuori posizionati sugli schienali posteriori. Inoltre, tutti i materiali, dentro e fuori, provengono da fonti sostenibili, a riprova di quanto il marchio nipponico abbia a cuore l’impegno verso la sostenibilità in tutte le sue forme.

Honda Saloon, e non solo

Benché al momento ci siano ancora opinioni contrastanti sul reale successo delle auto elettriche, Honda prosegue dritto per la sua strada e lancia una concept car che potrebbe fare da apri pista per il futuro. La nuova Honda Saloon presentata al CES 2024 di Las Vegas dovrebbe entrare in produzione entro il 2026, anno in cui potrebbe sbarcare nel mercato a stelle e strisce. Quella appena descritta però non è l’unica concept car elettrica presentata dalla casa asiatica. L’altro prototipo è stato denominato Space-Hub, ma a tal proposito non si sa molto, soprattutto della sua messa in produzione.

La vettura si presenta comunque estremamente spaziosa, e potrebbe anche essere utilizzata solo come prototipo per ispirare il prossimo modello di minivan Odyssey. Ad ogni buon conto, questi due concetti segnano i primi veicoli della nuova filosofia Honda “Serie 0” rivolta verso un design più deciso e spigoloso, e soprattutto verso tecnologie di bordo che si avvaleranno del lavoro dell’intelligenza artificiale e più avanzati sistemi di sicurezza.