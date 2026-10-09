Dacia Spring, la nuova generazione debutta a Parigi: 80 CV e sotto i 18.000 euro

Siamo, presumibilmente, sotto i 18.000 euro e la Dacia Spring ha cambiato decisamente pelle. Cosa ancora più importante, almeno per coloro che faranno i conti alla calcolatrice con i dazi mancati, cambia passaporto.

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La seconda generazione debutta al Salone di Parigi, con presentazione alla stampa il 12 ottobre 2026, e lascia la Cina per la Slovenia. La produzione si sposta nello stabilimento Renault di Novo Mesto. Una mossa che ha il sapore dell’argomento di vendita, in un momento in cui le piccole elettriche d’importazione asiatica non godono di grande simpatia a Bruxelles. Per i francesi, tra l’altro, potrebbe aprire la porta a certi incentivi, sempre che i criteri lo consentano.

Dacia parla di 80 CV, pari a 60 kW, con 175 Nm di coppia, grazie a un’architettura sviluppata dentro il gruppo Renault. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 12,1 secondi e la punta è di 130 km/h. Nessuno pensa a una sportiva, ma l’ingresso in autostrada smette di essere un atto di fede.

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La batteria è una LFP da 27,5 kWh utilizzabili, per un’autonomia WLTP fino a 250 km. D’altronde, Dacia sottolinea che chi compra una Spring percorre in media 34 km al giorno. Certo, d’inverno e in autostrada il discorso cambia, e conviene non farsi illusioni. In compenso la chimica LFP riduce la dipendenza da nichel e cobalto del produttore e promette buona stabilità termica.

Alla colonnina si respira un po’ meglio, senza esagerare. In corrente alternata si parte da 6,6 kW, con 11 kW a richiesta, in continua si arriva a 50 kW, e dal 15 all’80% bastano 28 minuti.

L’abito della nuova Spring, l’abbiamo detto, è molto diverso. Linee più geometriche, ispirate agli ultimi modelli del marchio, e una larghezza cresciuta di 18 cm rispetto a prima, che dovrebbe giovare a spazio e stabilità. Tra i colori spuntano verde agave, grigio ardesia, nero stellato e bianco ghiaccio.

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Dentro, addio alla spartanità da cantiere: quadro digitale da 7 pollici di serie e, a seconda dell’allestimento, schermo centrale da 10,1 pollici con Media Nav Live, navigazione connessa e CarPlay e Android Auto wireless. Può arrivare anche la telecamera posteriore. Il resto resta fedele alla filosofia della casa: poche cose, ma quelle utili.

Il prezzo starebbe sotto i 18.000 euro, un obiettivo di vendita, non un listino. La cifra definitiva, gli equipaggiamenti e gli eventuali aiuti si sapranno solo all’apertura degli ordini.