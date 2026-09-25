Dacia Hipster, debutto nel 2027 con prezzi da 11.000 euro

La Dacia Hipster potrebbe arrivare sulle strade europee nel 2027 con un prezzo indicativo vicino agli 11.000 euro. La notizia nasce da un’esclusiva di Autocar, che cita una fonte vicina al progetto. L’idea è portare sotto la Spring un mezzo elettrico pensato soprattutto per gli spostamenti brevi. Il concept presentato nel 2025 è lungo tre metri e offre quattro posti, lasciando 70 litri ai bagagli quando tutti i sedili sono occupati. Ripiegando quelli posteriori, lo spazio dichiarato sale a 500 litri.

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La Dacia Hipster potrebbe arrivare in Europa nel 2027 con prezzi da 11.000 euro

I tecnici stanno studiando, secondo Autocar, un quadriciclo pesante a quattro posti e anche una variante più leggera a due posti. Una batteria da circa 15 kWh è fra le ipotesi riportate dalla testata, ma Dacia non ha pubblicato dati tecnici definitivi. Il prezzo dipenderà anche dall’omologazione scelta e dalla capacità di contenere il peso senza sacrificare lo spazio. Persino la scelta dei pannelli esterni è ancora oggetto di valutazione, perché la plastica, pur aiutando a ridurre la massa, può costare più dell’acciaio.

La fabbrica indicata sarebbe quella di Shiyan, in Cina, dove è stata prodotta la precedente Spring. Frank Marotte, responsabile commerciale di Dacia, ha confermato alla rivista che Renault e i partner della joint venture stanno preparando un piano per mantenere in funzione lo stabilimento, senza però citare la nuova Hipster.

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Dacia ha intanto depositato alcuni disegni per tutelare l’aspetto della piccola elettrica. Le immagini mantengono l’impostazione squadrata del concept, pur mostrando modifiche ai dettagli della carrozzeria e un’apertura posteriore diversa. Il responsabile del design David Durand ha spiegato che i depositi servono a proteggere lo stile, ma che il progetto attende ancora l’approvazione definitiva dei vertici.

La Hipster affiancherebbe la nuova Spring, poiché si tratta di un modello totalmente differente. La prossima generazione dell’elettrica Dacia sarà legata alla Renault Twingo e prodotta in Slovenia, mentre la Hipster occuperebbe una fascia ancora più economica, andando a competere con modelli come la Fiat Topolino.