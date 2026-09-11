La nuova Dacia Spring è la più economica d’Europa: la base è davvero spartana

La cifra di 17.900 euro, fa gola, certo, apre in modo accattivante le pubblicità. All’interno, però, niente schermo, oggi quasi un punto di partenza, ma un supporto per il telefono al centro della plancia. Ricorda l’aspetto di altre city car, inclusa la più spaziosa Grande Panda. La nuova Dacia Spring in allestimento base Expression ha deciso di togliere anche quello che sembrava impossibile togliere.

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La filosofia potrebbe persino essere ammirevole: meno cose ci metti, meno costa, meno si rompe. Dacia ha sempre giocato questa partita meglio di chiunque altro in Europa.

La versione base della Spring arriva senza il display da 10,1 pollici che caratterizza gli allestimenti superiori. Lo smartphone diventa, di fatto, il sistema di infotainment. Radio e altoparlanti ci sono, il volante ha i suoi comandi, il quadro strumenti mostra le informazioni essenziali.

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La Renault Twingo E-Tech elettrica parte da poco più di 17.000 euro con una batteria da 27,5 kWh, autonomia WLTP fino a 263 km e un sistema multimediale decisamente più evoluto. La Spring, nel frattempo, fa pagare come optional il vano portaoggetti anteriore da 18 litri.

Anche sulla ricarica la versione base mostra i suoi limiti, con 6,6 kW in corrente alternata, senza possibilità di colonnina rapida se non si acquista il pacchetto opzionale da 500 euro, disponibile peraltro solo sull’allestimento Journey. Per un’auto pensata quasi esclusivamente per la città, può bastare. Non appena la Spring ambisce a qualcosa di più, il limite si fa sentire.

Poi c’è la BYD Dolphin Surf. Quasi quattro metri di auto, touchscreen da 10,1 pollici, autonomia fino a 322 km, ricarica rapida fino a 85 kW, bagagliaio da 308 litri. In promozione può scendere anche a circa 15.000 euro. Le auto cinesi competono sull’esperienza, oltre che sul prezzo, e spesso vincono.

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La Spring ha ancora il suo pubblico. Chi vuole un’elettrica urbana leggera, semplice, con costi di gestione bassi e zero distrazioni tecnologiche, in Dacia trova ancora la risposta giusta.

La prossima generazione della Spring condividerà la piattaforma con la Twingo elettrica, prodotta a Novo Mesto. Quando il confine tra i due modelli si assottiglierà, sarà interessante vedere cosa resterà dell’utilitaria romena.