Dacia svela quale comando viene premuto più spesso dagli automobilisti

Gli automobilisti Dacia usano soprattutto il pulsante che richiama le impostazioni preferite degli assistenti alla guida, permettendo di disattivare diversi avvisi sonori. Lo sostiene l’amministratrice delegata Katrin Adt, che in un’intervista ad Autocar ha citato il successo della funzione My Safety per spiegare le proprie riserve sull’aumento degli obblighi tecnologici nelle auto nuove.

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Dacia, il tasto più utilizzato dagli automobilisti serve a disattivare gli avvisi degli assistenti

La dirigente collega il comportamento dei clienti a una difficoltà economica sempre più rilevante per il marchio. Secondo Adt, circa il 25% del budget di ricerca e sviluppo di Dacia viene assorbito dall’adeguamento alle normative, impegnando risorse che potrebbero essere destinate ad altri aspetti del prodotto. La casa automobilistica avrebbe già affrontato un centinaio di prescrizioni e, nelle stime riportate dalla manager, altre 107 sarebbero da soddisfare entro la fine del decennio.

Dacia ha quindi chiesto alla Commissione europea, insieme ad altri costruttori, almeno una sospensione dell’introduzione di nuovi obblighi per le piccole automobili. La richiesta riguarda la possibilità di contenere i costi di sviluppo e mantenere prezzi accessibili, un’esigenza particolarmente sentita da un marchio che si rivolge a chi presta molta attenzione alla spesa.

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Il cosiddetto “pulsante magico” permette di capire quale problema pratico Adt abbia in mente. Attraverso My Safety, il conducente può memorizzare una selezione di assistenze e richiamarla senza dover ripetere ogni volta le modifiche nei menu. A seconda del modello, la configurazione comprende l’avvertimento acustico per il superamento dei limiti e alcune funzioni legate al mantenimento della corsia.

Il manuale Dacia spiega che la modalità personalizzata si attiva premendo il comando due volte in successione, dopo aver scelto le preferenze a vettura ferma. Una singola pressione consente invece di tornare alla modalità con tutte le assistenze previste attive. Il pulsante non serve a escludere dispositivi fondamentali come ABS o airbag, ma interviene sul gruppo di funzioni opzionali e configurabili.

Le preferenze rimangono memorizzate, anche se la vettura può ripristinare automaticamente la modalità completa al successivo utilizzo. Il momento esatto dipende dal modello e dal tempo trascorso dallo spegnimento, come precisato nelle istruzioni.

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Dacia mantiene un comando fisico che evita di cercare ogni volta le singole funzioni nei menu dello schermo. Una volta salvate le proprie preferenze, bastano due pressioni per richiamarle quando l’auto riattiva gli avvisi. Adt lo indica come il pulsante più usato dai clienti, anche se nell’intervista non presenta dati che permettano di quantificarne l’utilizzo.