Dacia Sandster: un render anticipa la possibile sostituta della Sandero Stepway

Dacia potrebbe ampliare la parte bassa della gamma con un crossover collocato sotto la Duster, distinto dalla Sandero Stepway. Il nome Sandster circola da tempo, ma la casa automobilistica non ha ancora annunciato un modello con questa denominazione né confermato l’eventuale separazione della Stepway dalla Sandero. Su questa possibilità il designer digitale Marian Valentin Cilibeanu ha costruito un render che immagina l’aspetto della vettura.

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Nuova Dacia Sandster, così un render immagina il SUV più piccolo della Duster

Al Salone di Parigi 2026 Dacia ha portato due novità, tra cui la seconda generazione della Spring, che rinnova la proposta elettrica più accessibile del marchio e viene prodotta in Europa, dopo la precedente realizzata in Cina.

La Striker allarga invece l’offerta nel segmento C con una carrozzeria che abbina l’altezza da terra di un crossover a un profilo vicino a quello di una familiare. Sarà proposta anche con motorizzazioni ibride e GPL, a partire da meno di 25.000 euro.

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Un piccolo SUV autonomo avrebbe una collocazione precisa tra questi modelli. La Stepway dà già alla Sandero un aspetto più robusto, condividendone però gran parte dei componenti. Farne una vettura separata permetterebbe di differenziarla maggiormente, ma richiederebbe di rivedere una formula che finora ha aiutato Dacia a contenere i prezzi. Il responsabile del design David Durand aveva ammesso la possibilità di distinguere di più le due versioni.

Nel render, la possibile Sandster ha una carrozzeria squadrata che la avvicina alla Duster più di quanto faccia l’attuale Stepway. La firma luminosa a T si unisce a una fascia che attraversa il frontale, mentre il rivestimento scuro delle fiancate rende più marcati i passaruota. La verniciatura bicolore accentua il distacco tra tetto e carrozzeria, dando al piccolo crossover una personalità propria.

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La fascia luminosa ritorna sulla coda e completa un disegno che riprende lo stile recente di Dacia. Il nome ipotizzato per la vettura richiama anche quello della Sandrider, con cui il marchio ha vinto la Dakar 2026 grazie a Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin. Nel programma presentato a Parigi, Sandero e Stepway continuano a figurare nella stessa famiglia e Dacia non ha annunciato, almeno per il momento, l’arrivo di una Sandster.