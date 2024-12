Dacia Sandero, è lei la più pericolosa tra le auto prodotte in America Latina

La Dacia Sandero prodotta in Sudamerica equipaggiata con quattro airbag di serie e il controllo elettronico della stabilità disponibile come optional, ha registrato risultati poco soddisfacenti nei più recenti test di sicurezza condotti da Latin NCAP.

Il modello del gruppo Renault ha ottenuto un punteggio del 32,83% per la protezione degli occupanti adulti e del 61,22% per quella dei bambini, mentre nella categoria dedicata ai pedoni e agli utenti vulnerabili della strada ha raggiunto il 46,30%. Il dato più critico è però il punteggio dello 0% nella categoria Safety Assist, evidenziando gravi lacune nei sistemi di assistenza alla guida.

Latin NCAP ha sottoposto la Sandero a numerose prove, tra cui impatto laterale, impatto contro un palo, urto frontale, colpo di frusta e protezione dei pedoni. I risultati hanno messo in luce una protezione insufficiente per il torace e la testa durante gli impatti laterali e contro un palo, con una struttura che ha mostrato preoccupanti intrusioni nell’abitacolo. Anche il sistema di aggancio per bambini (CRS) ha evidenziato delle criticità, tra cui il fallimento di alcuni test di installazione. Tra le diverse problematiche, non è possibile disattivare l’airbag del passeggero per posizionare un seggiolino rivolto all’indietro, un dettaglio che penalizza ulteriormente la sicurezza del modello.

La mancanza di tecnologie fondamentali come la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento degli angoli ciechi e il mantenimento di corsia ha aggravato il quadro, rendendo la Sandero meno competitiva rispetto agli standard moderni. Latin NCAP ha inoltre osservato che l’ESC opzionale, anche se reso standard, non avrebbe migliorato significativamente i risultati complessivi.

Mentre la Sandero ha deluso le aspettative, il modello, sempre commercializzato da Renault, Kardian si è distinto nei test. Questa vettura ha conquistato un punteggio di quattro stelle su cinque, ottenendo risultati eccellenti in diverse categorie: 83,41% per gli occupanti adulti, 82,92% per quelli bambini, e un significativo 83,78% nei sistemi Safety Assist. Con queste valutazioni, la Kardian si afferma come un potenziale sostituto della Sandero, offrendo standard di sicurezza significativamente superiori.