Dacia Duster, ecco la one-off dedicata all’esordio del marchio alla Dakar

La Dacia Duster “Soul of Dakar” è la one-off che si fa notare per lo stile unico e distintivo. La carrozzeria, infatti, elemento dominante di questa edizione speciale, è dominata da una colorazione kaki, evocativa dei paesaggi desertici, abbinata a cofano e tetto in una tonalità chiara a contrasto. A completare il look, strisce arancioni vivaci aggiungono un tocco sportivo e dinamico.

L’intero design richiama alla mente le leggendarie livree della Porsche degli anni d’oro del rally o la più recente Porsche 911 Dakar Sonderwunsch, conferendo alla Duster un fascino nostalgico ma contemporaneo.

Pensata per chi ama spingersi oltre i confini dell’asfalto, questa Duster è dotata di un portapacchi robusto, capace di supportare fino a 75 kg di carico. Ideale per montare accessori essenziali come box portaoggetti, borse o una pala, questo equipaggiamento rende il veicolo perfetto per affrontare terreni impervi. Ogni dettaglio è pensato per esaltare il carattere avventuroso del modello, senza sacrificare la praticità.

Nonostante il look grintoso che sembra pronto per la competizione, la Duster Soul of Dakar non è stata progettata per correre nei rally. Questo modello speciale è puramente un tributo allo spirito della Dakar, ideato per mettere in evidenza la versatilità e il DNA avventuroso della Duster. L’iniziativa, curata da Dacia Italia, mira a rafforzare il legame emotivo tra il SUV e gli appassionati dell’off-road.

La Duster Soul of Dakar anticipa un progetto ambizioso di Dacia: la partecipazione ufficiale al leggendario Rally Dakar a partire dal 2025. La casa automobilistica ha già annunciato l’ingaggio di piloti di fama internazionale, tra cui Sébastien Loeb, Cristina Gutiérrez Herrero e Nasser Al-Attiyah. Questa mossa segna una nuova era per Dacia, che punta a dimostrare la robustezza e l’affidabilità dei suoi veicoli in uno degli scenari più estremi ed affascinanti allo stesso tempo al mondo. Non si tratta solo di un tentativo da parte del marchio: la partecipazione alla Dakar è qualcosa in cui si crede e si investe molto.