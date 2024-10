Dacia Duster conquista il premio Uiga “Auto Europa 2025”

La Dacia Duster ha ottenuto il prestigioso titolo di Auto Europa 2025, assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (Uiga). È la prima volta che il marchio Dacia, interno a Renault, conquista questo riconoscimento. Tutto merito dei significativi passi avanti compiuti in termini di design, qualità e completezza nella gamma della casa automobilistica. Nel corso degli anni, inoltre, sono rimaste intatte le sue caratteristiche distintive come l’economicità e la praticità.

La Dacia Duster è stata scelta dai membri della Uiga tra 27 modelli, tutti rigorosamente prodotti in Europa e commercializzati tra il Primo settembre 2023 e il 31 agosto 2024. Successivamente, nel corso delle selezioni e delle votazioni, il SUV ha trionfato nella selezione finale tra le sette vetture finaliste, durante l’evento tenutosi presso la sede milanese di Bosch, partner dell’iniziativa.

Le altre auto in lizza per il premio erano: Alfa Romeo Junior, Bmw X2-iX2, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Mini Countryman e Toyota C-HR. Oltre al titolo principale, sono stati assegnati altri riconoscimenti, tra cui quello decretato dagli opinion leader, che hanno premiato la BMW X2, e quello della giuria popolare, che ha scelto l’Alfa Romeo Junior.

Gaetano Cesarano, presidente della Uiga, ha commentato: “È stato emozionante condurre questa edizione di Auto Europa, un premio che celebra l’eccellenza e l’innovazione dell’industria automobilistica. Tutte le finaliste rappresentano il futuro della mobilità. Ognuna con un mix unico di design, sostenibilità e tecnologia, rispecchiando le nuove esigenze di un mercato in costante evoluzione.”

Tralasciando l’assegnazione dei singoli premi, la vera protagonista è stata l’innovazione tecnologica. Questa ha accomunato tutti i veicoli, compresa la stessa Dacia Duster, gran parte della quale vede un contributo notevole da parte di Bosch.

“Pensiamo di aver vinto anche noi oggi perché la nostra tecnologia è presente in tutte le macchine finaliste di Auto Europa 2025. Siamo contenti che alla fine sia l’innovazione a essere premiata e che è stata ben rappresentata da queste auto finaliste e dalle vincitrici. Grande soddisfazione anche per noi”, ha commentato Maurizia Bagnato, Sales and Innovation Director Bosch Mobility.