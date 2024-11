Dacia, l’impensabile diventa realtà (virtuale): il tuning estremo di un Duster

Quando si parla di Dacia e tuning, si pensa immediatamente si tratti di due mondi decisamente distanti. D’altronde, chi penserebbe mai di personalizzare spingendo all’estremo una Dacia? Ebbene, CP Performance, il ramo specializzato della società tedesca Carpoint, ha dimostrato che unire queste realtà è possibile.

Il team di CP Performance ha preso in mano la sfida di realizzare dei concept virtuali di una Dacia Duster dal design profondamente rivisitato. Il tuning su un modello simile, seppur bizzarro, forse mai immaginato davvero (mai sentito il bisogno forse!) ha sorpreso i grafici e più di qualche appassionato.

Questi progetti digitali mostrano il SUV compatto trasformato in una versione più aggressiva. Ci sono elementi che vanno dai passaruota allargati con colori a contrasto, spoiler anteriori, cerchi speciali e una presa d’aria prominente sul cofano. Tuttavia, nessuna modifica alle prestazioni è stata annunciata nella realizzazione di questo concept grafici.

Parallelamente, in ambito di personalizzazione, la stessa Dacia offre accessori per il Duster, ma con un focus ben diverso, orientato alla funzionalità per l’outdoor. Tornando, dunque, al mondo della realtà, tra questi accessori verissimi e non virtuali, spicca il kit “Sleep Pack”, ideale per trasformare il SUV in un rifugio mobile per avventure all’aperto.

CP Performance, invece, ha lavorato intensamente all’approccio estetico del SUV Dacia, immaginando un veicolo dall’aspetto sportivo e imponente. Per avvicinarsi a quanto sognato dai grafici, gli appassionati possono solo accontentarsi delle motorizzazioni standard del Duster. Queste includono, al massimo, delle opzioni benzina turbo da 100 CV compatibili con GPL, una variante da 130 CV con trazione integrale e un sistema ibrido da 140 CV.

L’introduzione del motore più potente di Dacia, previsto sul Bigster Hybrid 155, potrebbe rappresentare una svolta interessante. Questo motore offre una maggiore cilindrata, una potenza di 155 CV, una coppia incrementata e una capacità di traino superiore rispetto alle versioni attuali. Il Duster meriterebbe una versione visivamente più audace, magari una chance di andare un po’ oltre.