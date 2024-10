Dacia Dokker, il van accessibile torna sul mercato? Ecco come potrebbe essere

Dacia ha lanciato di recente la nuova Bigster, sorella maggiore della Duster e, come sempre, il prezzo è decisamente accessibile. Tuttavia, la gamma della casa automobilistica potrebbe espandersi ancor di più nel 2025, poiché potrebbe tornare sul mercato il Dokker, il furgone dal prezzo molto interessante in produzione dal 2013 al 2021. Il suo addio ha lasciato un vuoto nel segmento dei veicoli commerciali, molto importante per i produttori automobilistici. Ma come potrebbe essere il nuovo Dacia Dokker?

Dacia Dokker, il suo ritorno sul mercato è possibile? Ecco come potrebbe cambiare

Il nuovo modello potrebbe presentare una lunghezza di circa 4,5 metri ed essere concorrente diretto di modelli come Renault Kangoo e Volkswagen Caddy. La capienza potrebbe superare gli 800 litri e le porte laterali scorrevoli potrebbero rendere semplice l’accesso al veicolo.

Per quanto riguarda la gamma di motori, Dacia ha diverse opzioni disponibili. Il nuovo Dokker potrebbe montare il motore bi-fuel ECO-G da 100 CV e versioni più potenti con motori benzina ibridi leggeri da 130 CV e 140 CV. Per quanto riguarda gli interni, potrebbero essere molto simili a quelli della Jogger, per non dover alzare troppo il prezzo del veicolo e renderlo più accessibile.

Il prezzo stimato potrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro, diventando così una delle opzioni più economiche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Al momento non ci sono notizie ufficiali a riguardo, ma un ritorno sul mercato è possibile. Tuttavia, al momento parte del “lavoro” lo svolge proprio la già citata Jogger, anche se si tratta più di una vettura adatta al trasporto di passeggeri.

Nel frattempo, la casa automobilistica sta lavorando anche su un nuovo quadriciclo elettrico leggero per entrare in competizione con Citroen Ami e Fiat Topolino. Come sempre, il prezzo sarà molto “pericoloso” per la concorrenza. In attesa di scoprire maggiori dettagli sull’eventuale nuova generazione di Dacia Dokker, vi lasciamo le immagini render del modello.