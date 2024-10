Dacia, i 10 aspetti interessanti della nuova Bigster

Dacia sta continuando crescere, e con la Bigster sta dimostrando di poter alzare l’asticella, non solo nelle dimensioni, ma anche nella qualità. Il nuovo modello rappresenta il primo C-SUV della casa automobilistica romena, portando diverse innovazioni. La Dacia Bigster, infatti, si può considerare un veicolo rivoluzionario per il marchio, e ci sono 10 buoni motivi per dirlo.

Il nome stesso, Bigster, richiama il popolare Duster, con cui condivide molti tratti. Tuttavia, la Bigster si distingue per un bagagliaio ancora più ampio, partendo da ben 667 litri, dotato di un fondo antiscivolo e di un accessorio ormai poco diffuso: la ruota di scorta sotto il piano di carico.

Il termine “Big” non è casuale: la Bigster è infatti la Dacia più grande in commercio, segnalando l’ingresso del brand nel competitivo segmento C. Con una lunghezza di 4,57 metri e un passo di 2,7 metri, l’abitacolo offre ampio spazio, garantendo un comfort elevato.

Esteticamente, la Bigster riprende alcuni elementi distintivi della Duster, come i fari anteriori a forma di Y e i passaruota robusti, mantenendo una silhouette raffinata e imponente, con proporzioni che le conferiscono grande presenza su strada, sottolineata anche dai cerchi da 19 pollici.

Per ridurre i costi e le emissioni, Dacia ha scelto un approccio intelligente: alcune parti della carrozzeria della Bigster sono pre-verniciate, e altre sono realizzate in Starkle, un materiale riciclato e riciclabile che viene montato allo stato grezzo, offrendo anche un tocco estetico originale.

Gli interni segnano un netto passo avanti rispetto ai precedenti standard Dacia. Gli ingegneri hanno lavorato su tre elementi chiave: spazio, ergonomia e comfort. I sedili anteriori sono spaziosi e accoglienti, mentre quelli posteriori offrono ampio spazio per le gambe e la testa. Il cruscotto presenta un design moderno, arricchito da dettagli a forma di Y che richiamano lo stile esterno. Una novità assoluta per Dacia è il touchscreen centrale da 10,1″, di serie su tutte le versioni, affiancato da presa USB e porta smartphone vicino al volante.

Sotto il cofano, la Bigster offre una gamma di motori innovativi. Il più interessante è il sistema Hybrid 155, che combina un motore a benzina da 107 CV con due motori elettrici, raggiungendo una potenza complessiva di 155 CV. Il nome Bigster si riferisce anche al motore più potente mai montato su una Dacia. È disponibile anche il 1.2 TCe mild hybrid, offerto anche in versione GPL, con un’autonomia complessiva che arriva fino a 1.450 km.

La Dacia Bigster sarà disponibile in quattro allestimenti: Essential, Expression, Extreme e Journey. Anche la versione base Essential offre dotazioni di tutto rispetto, come cerchi in lega da 17″, climatizzatore manuale e sistema multimediale Media Display. La versione Expression aggiunge comfort con climatizzatore automatico bi-zona e specchietti retrovisori elettrici ripiegabili. La versione Extreme, invece, è perfetta per gli amanti dell’avventura.

Dacia ha reintrodotto sulla Bigster il pratico sistema You-Clip, già apprezzato sulla Duster, che permette di agganciare facilmente accessori come torce o supporti per tablet all’interno dell’abitacolo.

La tecnologia a bordo della Bigster è un altro punto di forza. Il sistema multimediale Media Display, con schermo da 10,1″, supporta la connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Le versioni più avanzate offrono navigazione connessa e un display personalizzabile per il conducente, disponibile in diverse dimensioni a seconda dell’allestimento.

Anche se i prezzi ufficiali non sono ancora stati rivelati, il CEO di Dacia, Denis Le Vot, ha anticipato che la Bigster sarà proposta a un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Non c’è dubbio che la Bigster promette di scuotere il mercato e dare filo da torcere alla concorrenza.