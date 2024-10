Dacia, la prossima Sandero potrebbe essere completamente elettrica

L’amministratore delegato di Dacia, Denis Le Vot, ha lanciato quello che sembra essere ben più di un suggerimento. La prossima generazione della Dacia Sandero, attualmente prevista per il 2027, potrebbe diventare completamente elettrica. Non ci sono conferme ma la direzione sembra essere presa.

La decisione definitiva da parte di Dacia potrebbe essere posticipata fino alla fine del prossimo anno, nel caso in cui la diffusione delle auto elettriche continuasse a rallentare. Nonostante le precedenti ipotesi che indicavano con certezza l’elettrificazione del modello, Le Vot ha chiarito, durante il Salone dell’Auto di Parigi attualmente in corso, che la strategia “Leap 100” di Dacia prevede di accelerare dal momento della decisione al lancio in sole 100 settimane.

Tale approccio di Dacia potrebbe consentire al marchio di posticipare la scelta finale sul tipo di alimentazione, appunto elettrica o a combustione interna, fino alla fine del 2025, considerando che il Gruppo Renault sta sviluppando piattaforme dedicate a un solo tipo di propulsore.

“Dacia potrà selezionare all’ultimo momento la soluzione tecnologica migliore sfruttando le tecnologie già sviluppate dal Gruppo Renault,” ha spiegato Le Vot. “Venite a chiedermi informazioni a Natale 2025, perché in un anno le tecnologie possono cambiare radicalmente”. Sembra dunque che lo sviluppo della piattaforma e la decisione potrà arrivare anche in extremis, prima dell’anno nuovo.

Le Vot ha confermato che, se la Sandero 2027 sarà elettrica, sarà il secondo veicolo a emissioni zero della casa, dopo la Dacia Spring, a un prezzo di partenza di circa 14.900 euro. “Abbiamo già lanciato un’auto elettrica, la prossima arriverà naturalmente nel 2027”, ha affermato Le Vot. Parallelamente, il nuovo modello del segmento C, attualmente noto con il nome in codice C-Neo, utilizzerà lo stesso sistema ibrido del SUV Bigster, svelato anch’esso a Parigi nel 2024.

Dacia evita di fissare una data precisa per la completa transizione di Dacia verso l’elettrico, sottolineando che sarà un passaggio graduale: “Non facciamo dichiarazioni a riguardo, ma lo faremo passo dopo passo”. La prudenza resta altissima.