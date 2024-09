Nuovo Dacia Duster debutta nelle concessionarie, rata da 149€  

La nuova generazione di Dacia Duster fa il suo debutto ufficiale nelle concessionarie. A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale e dalla conseguente apertura degli ordini, il nuovo modello, considerato una vera e propria icona della casa, anche sul mercato tricolore, fa il suo esordio con un “porte aperte” nel fine settimana. Una notevole occasione per capire meglio, osservandole personalmente, le caratteristiche su cui punta il nuovo SUV di Dacia per una larga affermazione sul nostro mercato. Un’affermazione cui potrebbe fornire un largo contributo l’interessante rapporto tra qualità e prezzo. Oltre ad un piano di ratealizzazione imperniato su rate da 149 euro al mese.

Dacia Duster 2025, il weekend è servito

Il week end vede grande protagonista il nuovo SUV Duster di Dacia. Le concessionarie del marchio romeno disseminate lungo la penisola resteranno infatti aperte per dare modo agli interessati di dare luogo ad una ricognizione tesa a scoprire di persona le caratteristiche su cui punta il veicolo per affermarsi in Italia.

Arrivata alla terza generazione, la Dacia Duster non nasconde le proprie ambizioni. E per farlo punta proprio sull’esame ravvicinato da parte della potenziale clientela, mettendo in campo anche un test drive che può risultare decisivo per comprenderne meglio le peculiarità.

Al porte aperte in programma, peraltro, andrà ad affiancarsi una massiccia campagna promozionale, che è stata inaugurata proprio nel corso della settimana. Una campagna lanciata sui principali organi di stampa italiani, con l’intento di spianare il campo ad un debutto molto atteso dai vertici aziendali.

Un’offerta di lancio estremamente interessante

Naturalmente, l’azienda ha cercato di predisporre tutto al meglio, per disporre al meglio la clientela, in un momento abbastanza complicato dal punto di vista economico. Il porte aperte nelle concessionarie Dacia è infatti accompagnato da un’offerta lancio che si prospetta estremamente interessante. Chi intende ordinare il SUV di Dacia ha infatti la possibilità di godere di un piano incentrato su rate a partire da 149 euro al mese.

L’offerta in questione è quella relativa alla versione Journey, ovvero quella che, almeno stando ai dati forniti dall’azienda, è la più apprezzata con la Extreme. Abbinata al motore Full Hybrid 140, può essere ordinata previo versamento di un anticipo pari a 5.630 euro, cui si andranno ad aggiungere le 36 rate da 149 euro al mese e una rata finale di 19.530 euro. Chi intende visionare in maniera più esaustiva i dettagli completi della proposta Dacia, può naturalmente consultare il sito istituzionale della casa, oppure chiedere i dettagli presso una delle concessionarie del brand protagoniste del fine settimana.

Da sottolineare come a rendere più appetibile la nuova Dacia Duster sia la presenza di Starkle, un nuovo materiale inventato dai suoi ingegneri, il quale contiene fino al 20% di polipropilene riciclato ed è utilizzato allo stato grezzo, senza vernici. In tal modo è in grado di ridurre al massimo l’impronta ecologica derivante dal suo processo di produzione.

Dacia Duster 2025, il listino si presenta estremamente variegato

Occorre anche sottolineare come listino della Dacia Duster si presenti particolarmente variegato. La grande quantità di opzioni disponibili, quindi, consente alla clientela l’individuazione della variante giusta per le proprie particolari esigenze.

La gamma parte dai 19.700 euro necessari per l’allestimento Essential e il motore 1.0 Eco-G da 100 CV, con funzionamento bifuel, benzina e GPL, cui si aggiunge l’allestimento Expression, che propone lo stesso motore ad un prezzo di listino pari a 21.400 euro, quello 1.2 Tce da 130 CV, che porta il prezzo a 22.900 euro, e il più potente 1.6 Hybrid da 140 CV, il cui costo si attesta a quota 26.400 euro.

La gamma è poi completata dagli allestimenti Extreme e Journey, i quali partono da 22.900 euro e abbinabili a tutte le motorizzazioni. A completare una proposta che si conferma particolarmente ricca, è anche la possibilità di far convergere la scelta su varianti dotate di trazione integrale e cambio automatico.

A prescindere dalla scelta finale, comunque, va sottolineato come tutte le versioni del SUV, da quella di base al top di gamma, siano in grado di prospettare un rapporto estremamente concorrenziale tra la qualità e il prezzo di vendita.