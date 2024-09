Dacia Duster come non l’avete mai vista: irriconoscibile con il nuovo kit di Carpoint

Carpoint, azienda con sede in Germania, si occupa di tuning principalmente di modelli Dacia, ma mai prima d’ora aveva proposto una trasformazione così radicale di un veicolo. Oggi parliamo del nuovo kit dedicato alla Duster, arrivata alla terza generazione con il modello uscito nel 2024. Le vendite della casa automobilistica romena nel 2024 sono state molto soddisfacenti fino ad ora, con la Sandero tra le più vendute d’Europa.

Dacia Duster: svelato il nuovo kit estremo di Carpoint

Carpoint ha proposto dei render di quella che sarà la nuova Dacia Duster con il nuovo kit realizzato appositamente per questo modello. Ogni aspetto del veicolo è stato modificato e viene anche difficile immaginare che lì sotto si trovi proprio una Duster. Elementi come il cofano, la griglia frontale, i passaruota e parafanghi, sono stati modificati e resi più aggressivi. A questi si aggiungono cerchi in lega di maggiori dimensioni e un doppio scarico. Tante appendici che, con tutta probabilità, non andranno a migliorare l’aerodinamica ma, anzi, andranno sicuramente a peggiorare la situazione a causa anche dell’aggiunta di peso.

L’azienda non ha ancora fatto riferimento alla data di uscita di questo nuovo kit, così come al prezzo. Per il momento Carpoint ha deciso di mantenere riservate queste informazioni, probabilmente anche per aumentare l’hype. Detto ciò, dai render il kit appare molto promettente e non vediamo l’ora di scoprire come apparirà su un modello reale e finito.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul nuovo kit di Carpoint per la Dacia Duster, la casa automobilistica si prepara a lanciare sul mercato la sua “sorella maggiore”: la Bigster. Il nuovo C-SUV dell’azienda debutterà al prossimo Salone dell’automobile di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre. Lunga circa 4,6 metri, poggia sulla piattaforma CMF-B e si prepara a rivoluzionare il mercato europeo. Il veicolo è stato avvistato di recente negli ultimi test su strada prima del debutto.