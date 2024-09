Dacia Bigster, meno di un mese al debutto: le ultime foto spia svelano nuovi dettagli

Il debutto della Dacia Bigster è ormai alle porte. Il nuovo SUV Dacia sta affrontando gli ultimi test prima di mostrarsi al grande pubblico. La casa automobilistica rumena sta mettendo a punto, infatti, gli ultimi dettagli della sorella maggiore della Dacia Duster. Sarà il SUV più grande mai realizzato dal costruttore, chiamato a svolgere un ruolo da grande protagonista. Nel corso degli ultimi mesi sono state tante le ipotesi di design realizzate dai designer e, dalle foto spia, si avvicinano molto al modello finale. Inoltre, questa sarà la prima di tante altre novità in arrivo da parte di Dacia.

Dacia Bigster, ultimi test su strada prima del debutto: ecco le nuove foto spia

La casa automobilistica rumena, parte del Gruppo Renault, è pronta a rivoluzionare il competitivo segmento dei C-SUV in Europa. Il lancio di Dacia Bigster avverrà al prossimo Salone dell’automobile di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre. Le ultime foto spia scattate mostrano il veicolo ancora coperto da teli per nasconderne i dettagli, ma non come in passato. Sull’anteriore è possibile vedere i gruppi ottici, collegati da quella che sembra una fascia LED, e la griglia frontale.

La nuova Dacia Bigster poggia sulla piattaforma CMF-B e misura circa 4,6 metri di lunghezza. Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, ci sarà spazio per soli cinque posti, e non sette. Ciò consentirà all’azienda di non fare competizione alla Dacia Jogger. Questo consentirà anche di offrire maggior spazio di carico, rendendolo un veicolo perfetto per le famiglie.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non ci saranno grandi sorprese rispetto alla sorella minore Duster. La nuova Dacia Bigster sarà disponibile, quindi, in una versione ibrida leggera e Full Hybrid (HEV). Ci sarà spazio anche per una versione GPL. In futuro la Bigster sarà disponibile anche con la nuova generazione di motori Dacia ECO-G. Gli ordini di questo modello apriranno entro la fine del 2024, con le prime consegne previste per metà 2025.